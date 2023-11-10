Otomobil kadranı nedir? Kadran ne işe yarar?
Otomobil kadranı nedir? Kadran ne işe yarar?
Araçlarda motorun hangi hızla yol aldığını ve maksimum ulaşabileceği hızı gösteren saat ekranına kadran denir. Bu ekranda hız, devir saati ve performans değerleri gibi bilgiler görüntülenebilir.
Bir aracın kaç kilometre hızla ilerlediği, hızın düşüş seviyesi ya da yükseliş grafiği kadrandan anlık olarak görülebilmektedir.
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