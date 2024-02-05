Otomobil satışında yeni rekor

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ocak 2024 otomobil ve hafif ticari araç satışlarını açıkladı. ODMD’nin açıklamasına göre ocakta toplam 79 bin 701 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2023 yılının ocak ayına göre satışlar yüzde 56.6 oranında arttı. Otomobil satışları yüzde 71.7 artışla 64 bin 41 adede yükselirken hafif ticari araçlar yüzde 15.1 artışla 15 bin 660 adede ulaştı. Bugüne kadarki en yüksek ocak satışına ulaşılırken 10 yıllık ortalamalara göre toplam satışlardaki artış yüzde 131.2, otomobil satışlarında artış yüzde 147.1 ve hafif ticari araçlarındaki artış da yüzde 82.9 oldu.

Otomobil satışlarındaki artışta engellilere uygulanan ÖTV muafiyetli satışlar çok önemli rol oynadı. Gelen bilgilere göre ocaktaki otomobil satışlarının yüzde 46’sı ÖTV muafiyetli olarak satıldı. 2023 Ocak ayında bu oranın yüzde 24 civarında olduğuna dair bilgiler vardı. ÖTV muafiyetli satışların bu kadar yüksek gerçekleşmesinin altında yatan nedense her yılın başında devreye giren yeniden değerleme oranı.

MUAFİYET LİMİTİ YÜKSELDİ

Engellilere yönelik ÖTV muafiyeti uygulamasında, hükümet tarafından belirlenen fiyat limitine kadarki otomobiller ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanmıştı. Yüksek enflasyon, kurdaki yükselişler ve otomobillerin alt ÖTV diliminden üst ÖTV dilimine çıkması nedeniyle artan fiyatlar nedeniyle engelliler ihtiyaç duydukları özelliklere sahip modellere ulaşamaz hale gelmişti. 2024 yılı için ÖTV muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükseltildi. İlerleyen aylarda gelecek zamlar sonucu ihtiyaç duydukları özelliklere sahip modellere erişememe olasılığı nedeniyle engelli raporuyla ÖTV muafiyeti hakkına sahip olan tüketiciler bayilere hücum etti. Bu noktada tartışılan konulardan biri de ailedeki bir engelli raporunu kullanarak ÖTV muafiyetli otomobil alıp engelli bireyin ulaşımı için değil, kendi ulaşımları için kullananların engellenememesi.