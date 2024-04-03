Otomobil satışlarında otomatik şanzımanlı modeller farkı açıyor: Manuel satışları durma noktasına geldi...

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024 yılına hızlı başladı. ODMD verilerine göre Mart 2024'te şanzıman tipine göre satışlar belli oldu. Otomatik vitese talep artmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:00
Otomobil satışlarında otomatik şanzımanlı modeller farkı açıyor: Manuel satışları durma noktasına geldi...
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Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. 

2024 yılının ilk 3 ayında otomatik şanzımanlı otomobiller; 280.441 adetle %89,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 24.948 adetle %10,7 pay aldı.

GÜNBEGÜN FARK AÇILIYOR

Otomatik şanzımanlı otomobil satışı 2023 yılı mart ayında 59 bin 230 adet ile yüzde 74.8'lik paya sahip olurken 2024 Mart'ta 78 bin 50 adetle yüzde 89,6'ya çıktı. 


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