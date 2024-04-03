Otomobil ve hafif ticari araç satışları açıklandı: Düşüş başladı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:51

Güncelleme: 03.04.2024 - 12:51

Otomotiv ve Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2024 Mart'a ait otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %33,05 oranında artarak 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı %2,6 artarak 62.130 adet oldu.

MART AYI İŞARETİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mart ayında %5,7 arttı. Otomobil pazarı %9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 oranında azaldı. Sektörde 2024 yılında 2023 yılına oranla daha az satışın yapılmasının beklendiği kaydedilmişti. Düşüşün hafif ticari araç pazarında başlamış olabileceği düşünülüyor.

2024 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre %5,7 artarak 109.828 adet oldu.

2024 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %9,9 artarak 87.071 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %7,9 azalarak 22.757 adet oldu.

10 YILLIK ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %50,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre %54,6 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ayı ortalama satışlara göre %38,2 arttı.