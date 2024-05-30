Otomobilim nereye çekildi, nasıl öğrenebilirim? Cevabı tek tıkla...

İstanbul'da otomobili trafik ekiplerince çekilenler araçlarının nereye çekildiğini nasıl öğrenebilir? Trafik ekiplerinin çektiği araçlar nasıl bulunur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:13
Otomobilim nereye çekildi, nasıl öğrenebilirim? Cevabı tek tıkla...
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İstanbul'da Trafik Denetleme ekiplerinin hatalı park durumlarında otoparka çektikleri araçlar nasıl bulunur? İşte cevabı...

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) ile şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama istmop.com'a plaka ve telefon numaranızı yazarak çekilen aracınızın dakikalar içinde nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.


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