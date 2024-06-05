Otomotiv satışları mayısta topladı: 100 bin barajı tekrar aşıldı! Manuel vites oranı şaşırttı!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 17:42

Güncelleme: 05.06.2024 - 17:42

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Mayıs ayı verilerine göre otomobil ve hafif ticari satışları yeniden 100 binin üzerine çıktı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılının ilk beş aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adete yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında arttı ve 375 bin 97 adeti buldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96 bin 646 adete düştü.

Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın mayıs ayına göreyse yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu. Geçen yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 8,19 azalırken 80.260 adette kaldı. Hafif ticaride ise kayıp daha büyük oldu.

BENZİN YİNE ZİRVEDE

Satışlara motor tiplerine göre benzinli modellerin payı yüzde 66,1'le zirvede yer aldı.

2024 yılının ilk 5 aylık döneminde 54 bin 65 adet satılan hibrit araçlar yüzde 14,4 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Nisan ayında yüzde 11,1 paya sahip olan dizel modellerde ise düşüş devam etti. Mayıs ayında dizel modeller yüzde 10.5 pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı.

ELEKTRİKLİLER YÜZDE 8'İ GEÇTİ

Elektrikli modellerse yüzde 7'lik seviyeleri geride bırakarak 31 bin 70 adetle yüzde 8.3 pazar payına ulaştı. Bir önceki yıl mayıs ayında ise bu sayı yalnızca 10 bin 366'ydı.

SUV ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen yüzde 205 bin 208 adetle SUV'ler oldu. Bu rakam ile SUV payı yüzde 54,7'ye ulaştı.

İkinci sırayı yüzde 26 pay ve 97 bin 554 adet ile sedan alırken üçüncü sırada yüzde 17,7 pay ve 66 bin 500 adet satışla hatchback grubu yer aldı.

ŞANZIMAN TİPİNE GÖRE SATIŞLAR

Bu dönemde otomatik şanzımanlı otomobiller 339 bin 296 adet satıldı. Otomatik şanzımanlı modeller yüzde 90,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller ise 35 bin 801 adetle yüzde 9,5 pay aldı.