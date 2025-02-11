Otomotivcilerden "son bir yıl" uyarısı: "Bu şekilde devam edilmesi mümkün değil"

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:15

Otomotiv sektörü, ihracatındaki büyümeye rağmen karlılık riskleriyle karşı karşıya. OİB Başkanı Baran Çelik, "Herkes, 2025’in ikinci yarısından sonra faizlerin düşmesiyle kur-enflasyon dengesinin normale dönmesini bekliyor. Ama artık durum zorlaşıyor. Üretim adetleri düşüyor. Bu şekilde devam edemeyiz" şeklinde uyarıda bulundu.

Otomotiv sektörü, Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü olmaya devam ediyor ve geçtiğimiz yıl 37 milyar dolarlık ihracat yaptı, yüzde 6 büyüdü. Ancak bu başarılara rağmen OİB yönetimi, geleceğe dair ciddi endişeler taşıyor.

Ekonomi Gazetesi'nden İmam Güneş'in haberine göre OİB Başkanı Baran Çelik ve ekibi, sektörün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

OİB Başkanı Baran Çelik, artan finansman maliyetleri ve kur farkı nedeniyle ihracatçıların zarar ettiğine dikkat çekerek, "Eğer enflasyon ve kur sorunları olmasaydı, ihracat artışımız yüzde 20 civarında olurdu. Durum kötüleşirse, üretim adetlerinde azalma devam eder ve ihracat ciddi şekilde etkilenir. Bu şekilde devam edilmesi mümkün değil" dedi.

İHRACATÇILAR UMUTLA BEKLİYOR

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) verilerine göre üretim hızında bir düşüş söz konusu. Baran Çelik, “İhracatımız miktar bazında azaldı, geçen yıl yüzde 1’in üzerinde bir düşüş yaşandı. Ancak değer bazında yüzde 6’lık bir artışımız oldu. Bu artış, ürün başına birim fiyatlarımızın yükselmesinden kaynaklanıyor. Potansiyelimiz büyük, ancak kur ve enflasyon farkı bu potansiyeli etkiliyor” dedi. İhracatçılar için tek umut, 2025’in ikinci yarısında faizlerin düşmesi ve kur-enflasyon dengesinin sağlanması. Çelik, bu sürece rağmen 39 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını belirtti.

TEDARİK SANAYİSİ GÜÇLENİYOR

Otomotiv endüstrisinin kilogram başına ihracatının arttığını belirten Baran Çelik, tedarik sanayisinin de büyüdüğünü vurguladı. "Tedarik sanayisinde kilogram başına 6 dolar ihracat yapıyoruz, sektörel ortalamamız ise 8 dolar. Tedarik sanayisi ihracatı şu an yüzde 41,5 seviyesinde. Bu oran, sektöre büyük katkı sağlıyor ve Türkiye otomotiv sanayisinin güçlenmesinde önemli bir rol oynuyor" diye ekledi.

FİRMALAR YURTDIŞINA TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYOR

OİB Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, artan maliyetlerin firmaları zor durumda bıraktığını ifade etti. "Maliyetlerin artması ve sabit kur nedeniyle firmalar zarar ediyor. Bazı firmalar, yatırımlarını Fas ve Romanya gibi ülkelere kaydırmayı düşünüyor. Tedarik sanayi özellikle bu konuda ciddi bir taşınma süreci yaşıyor. Aksi takdirde şirketler bu zorluklarla baş edemez" dedi.

BAĞLANTILI İŞLER PAZARINDA FIRSATLAR

Ömer Burhanoğlu, "Küresel ihracattan aldığımız pay yüzde 1,5. Bağlantılı işlerde de bu oranı yakalarsak, sadece bu alandan 45 milyar dolar ihracat yapabiliriz. Yazılım ve dijital teknolojiler üzerine yatırım yapmamız gerek" dedi.

İŞÇİLİK MALİYETLERİ ARTIYOR

Ertuğrul Tuna Arıncı, Türkiye’nin işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti: “Bugün Türkiye’de mavi ve beyaz yaka işçilik ücreti yıllık ortalama 30 bin Euro’ya çıktı. Bu ücretler Polonya’da 24 bin Euro, Macaristan’da 18 bin Euro, Fas’ta 6 bin Euro. Eğer bu şekilde devam edersek, rekabetçiliğimizi kaybederiz”

TÜRKİYE’NİN KALIP ÜRETİM REKABETİ

Baran Çelik, Türkiye’nin kalıp üretim kapasitesine rağmen Portekiz ve İspanya’nın rekabetçi hale geldiğini belirtti: "Kalıp üretiminde rekabet gücümüz azaldı. Bu ülkeler, maliyet açısından daha ucuz hale geldi."

OİB, START-UP PLATFORMU KURUYOR

Ömer Burhanoğlu, OİB olarak start-up’lara mentorluk ve parasal destek sağlamak amacıyla bir platform kuracaklarını açıkladı. "Bu platformda, start-up’ları yönlendireceğiz ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğini almayı hedefliyoruz" dedi.