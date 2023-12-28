İstanbul Rallisi'nde kullanılan lastikler geri dönüştürülüyor

Yayınlanma: 28.12.2023 - 15:13

Güncelleme: 28.12.2023 - 15:13

Şirket açıklamasına göre, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 43. İstanbul Rallisi, Şile'de koşulan etaplarda gerçekleştirildi.

Yarışta, 43 ekip iki gün boyunca en iyi dereceyi elde etmek için toplam uzunluğu 116 kilometreyi bulan etaplarda mücadele etti.

Yeni geliştirdiği yarış lastikleriyle Türkiye'de motorsporlarına katkı sunmaya devam eden Petlas, 43. İstanbul Rallisi'nde toprak ralli lastikleriyle podyum mücadelesinde yerini aldı. 43 aracın katıldığı yarışmada 10 araçta lastikleriyle yer alan Petlas, 4 yarışmacının dereceye girmesinde rol oynadı.

Petlas lastikleriyle yarışan And Sunman Fiesta Rally Cup birincisi, Cevdet Yıldırım Kategori 2 klasmanı birincisi oldu. Kubilay Esin Türkmen Kategori 1 üçüncüsü seçilirken, Ahmet Keskin ise Kategori 3'te dördüncü olarak yarışı tamamladı.

LASTİKLER GERİ DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Satış Direktörü Ahmet Candemir, Türkiye'de düzenlenen motorspor etkinliklerine destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

''Petlas olarak, yenilikçi lastiklerimizle birlikte iyi pilotların yer aldığı bu tür yarışmalara destek vermek bizim için büyük bir gurur. 43. İstanbul Rallisi, çok çekişmeli ve heyecanlı bir yarış oldu. Dereceye girmeye hak kazanan herkesi gönülden kutluyorum. Lastiklerimizle ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla bu yarışmalarda yer alarak motor sporlarına destek vermeye devam edeceğiz.''

Bu sezon gerçekleştirilen tüm ralli etaplarında olduğu gibi seyirci alanları, servis alanı ve ralli merkezinde 750 kilo geri dönüştürülebilir atık toplayan TOSFED Çevre Komisyonu, AKO Grup işbirliğiyle yarışta kullanılan atık lastikleri toplayarak AKO Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Dönüşüm Tesisi'nde geri dönüşümünü sağlayacak.

AKO Grup, yarışta kullanılan ve bu haliyle doğada bin yıllar boyunca çözünmeyen atık lastikleri AKO ÖTL tesisinde tamamen geri dönüştürerek nitelikli hammaddeye çeviriyor.