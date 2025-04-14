Petlas, Prestige Sport ile premium segmentte iddialı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Islak ve kuru zemin yol tutuşu, sessiz sürüş, aşınma direnci, konfor ve viraj performansında rekabette pozitif ayrışan Prestige Sport, sahip olduğu bu özelliklerle Petlas’ın premium segmentteki konumunu güçlendiriyor.

Geniş omuz yapısı sayesinde virajlarda daha iyi bir yol tutuşu ve yüksek yanal stabilite sunan Prestige Sport, asimetrik desen tasarımıyla da hem kuru hem de ıslak zeminlerde güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor.

İç yapısında yer alan geniş drenaj olukları ve silikalı özel sırt karışımı sayesinde ıslak zeminde yüksek güvenlik sağlarken, çevresel merkez blok yapısı ise düz gidişte hassas direksiyon tepkileri sunarak sürüş hâkimiyetini artırıyor.

‘REKABETTE FARK YARATIYORUZ’

Prestige Sport’un tanıtıldığı lansmanda konuşan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, iş makinelerinden uçak lastiklerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik üretiyoruz. Yüksek performans lastiği olarak geliştirdiğimiz yeni ürümüz Prestige Sport’un sunduğu ıslak zeminde iddialı fren performansı, üstün yol tutuşu ve sessiz sürüşle sunduğu konfor gibi pekçok özelliğiyle de rekabette fark yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

‘PAZAR PAYINDA LİDERİZ’

Petlas olarak sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını kaydeden Yalnız, “Binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5.4 büyüme kaydederek yurt içi ve yurtdışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik. İhracatta her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Türkiye’den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonundayız” şeklinde konuştu.