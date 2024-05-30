Petrol Ofisi Madeni Yağlar'a Automechanika İstanbul Fuarı'nda büyük ilgi

Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 30.05.2024 - 12:27

Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarında faaliyet gösteren Petrol Ofisi Madeni Yağlar, otomotiv endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından Automechanika İstanbul'da ziyaretçilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta Maxima ve Maximus olmak üzere ihracat ürünleri ile fuara katılan Petrol Ofisi Madeni Yağlar standı, fuarın en çok ilgi gören stantları arasında yer aldı.

Türkiye'nin lider uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı konumundaki Automechanika İstanbul, bu yıl 35 ülkeden 1450 firmanın katılımı ile gerçekleşti.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en büyük buluşması olan Automechanika İstanbul'da Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının 2010'dan beri geleneksel lideri olan Petrol Ofisi Madeni Yağlar da başta Maxima ve Maximus olmak üzere tüm ihracat segmenti ürünlerini tanıttı.

Binek ve ticari araçlar için üstün koruma, kalite ve performans sunan ve sektörün öncü ürünlerinden biri olan Maxima motor yağları fuarda en çok ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Fuarda sergilenen Maximus ticari araç yağları da ağır araçlar için geliştirilmiş özel formülü ile dikkatleri üzerine çekti.

33 ÜLKEYE İHRACAT

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsü, son yıllarda yurtiçi ve yurtdışında önemli bir atılım yaparak büyümeye devam ettiklerini kaydettı.

Pazar büyürken Petrol Ofisi Madeni Yağlar olarak pazarın üzerinde büyümeye, pazar payı kazanmaya devam ettiklerini aktaran Gürsu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye ve madeni yağlar pazarının büyüyeceğine güveniyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl Maxima ürününü Adaptech teknolojisiyle yenileyip yeni ambalajıyla piyasa sürmüştük. Bu yıl da ağır ticari araç markamız Maximus için benzer bir yenilik yapacağız. Ayrıca global çapta Chevron Denizcilik ve Texaco ile iş birliği yapıyoruz. Chevron Denizcilik ile iş birliğimiz yaklaşık 10 yıldır sürüyor. İki yıl önce de Texaco'nun tüm üretim ve dağıtım faaliyetlerini üstlendik ve bu işbirliği giderek büyümeye devam ediyor."

Gürsu, Türkiye'den 33 ülkeye yılda ortalama 30 milyon doların üzerinde ihracat yaptıklarını ifade ederek, "Madeni yağlar pazarındaki liderliğimizi, uluslararası arenada da sürdürebilmek için çalışıyoruz. Bu nedenle Automechanika İstanbul, bizim için hem mevcut hem de potansiyel müşterilerimizle buluşmak ve ürünlerimizi tanıtmak için eşsiz fırsatlar sunuyor. Yoğun katılımla gerçekleşen fuarda, küresel iş ortaklarımızla bir araya gelirken geniş ürün yelpazemizi ve benzersiz madeni yağ çözümlerimizi hem yurtiçi hem yurtdışı tüketiciler ile buluşturduk. Üretim ve ar-ge'deki gücümüzün bize sağladığı hızlı, esnek ve her şarta uyum sağlayabilen yapımızın yanı sıra müşteri odaklı yaklaşımımızla pazara öncülük eden ürün ve çözümler sunmaya, kendimizi sürekli geliştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.