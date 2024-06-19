Peugeot, 2024 Paris Moda Haftası'nı destekleyecek

Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:19

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:19

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'de ilk kez 18-27 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İlkbahar/Yaz 2025 Erkek Moda edisyonuyla Paris Moda Haftası, 24-27 Haziran tarihlerinde ise Sonbahar/Kış 2024/2025, 2025 Haute Couture haftasıyla göz alıcılığı ön plana çıkartacak.

Peugeot, bu ortaklığın resmi partneri olarak Paris Moda Haftası tarafından davet edilen kişilerin ulaşımında kullanılacak olan 408 Hybrid ve 408 Plug-in Hybrid modellerinin yanı sıra yeni e-3008'de dahil olmak üzere Paris Moda Haftası'na 30 araçlık büyük bir ürün yelpazesiyle eşlik edecek.

Geçen yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na katılan Peugeot, Hypercar Elite sınıfında yer alan Peugeot 9X8'i sanat eserine dönüştüren J. Demsky ile iş birliği yapmıştı.

Peugeot, Fransız televizyon kanalı TF1'deki çalışmalarını vurgulayan Sublime Inspiration adlı programı da destekleyerek bireylerin sanatsal yönüne verdiği değeri gösteriyor.

Peugeot, 2024 Paris Moda Haftası aracılığıyla lüks moda markası 3.PARADIS'in kurucusu Emeric Tchatchoua ile iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. 2023'de başlayan iş birliği, Emeric Tchatchoua'nın Peugeot Inception Concept modelinden esinlenerek tasarladığı kıyafetin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Emeric Tchatchoua bu yıl ilk kez Paris Moda Haftası'na katılıyor ve Peugeot kendisine eşlik ediyor. 3.Paradis'in göz alıcı renklerinden ilham alan iki Peugeot 408 modeli de bu etkinliğin öne çıkan ilgi çekici öğelerinden olacak.

Peugeot'nun modaya dair iyimser bir vizyon ortaya koyması markanın elektrikli ulaşım geleceğine dair iyimser vizyonuyla da örtüşüyor.