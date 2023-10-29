Peugeot 57 bin adet öngörmüştü! Yeni satış hedefi belli oldu

Yayınlanma: 29.10.2023 - 15:33

Güncelleme: 29.10.2023 - 15:33

Peugeot, yenilenen modelleri 2008 ve 508’e ilişkin basın toplantısını Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirdi.



Bu yıla başlarken 57 bin adet olarak öngörülen yıl hedefini, Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 59 bin otomobil ve hafif ticari araç satış adediyle geride bırakan Peugeot, yeni 2008 ve yeni 508’in de katkısıyla yıl sonu hedefini yukarı yönde revize ederek, 75 bin adedi hedefliyor.

Peugeot’nun B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008, yenilendiği gibi eylül ayı itibarıyla yeniden sınıfının en fazla tercih edilen modeli konumuna gelirken, 3 farklı motor seçeneği, ALLURE ve GT donanımlarına eklenen yeni ACTIVE PRIME ile bu başarıya ulaşılmasındaki temel modellerden biri olmayı sürdürüyor.

Ağustosta benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle ALLURE ve GT donanımıyla satışa sunulan yeni 2008’e 1 milyon 340 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip ACTIVE PRIME donanımı da eklendi.

Yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle yaz aylarında Türkiye’de satılmaya başlanan, Peugeot'nun D Segmenti’ndeki dikkati çeken modeli 508 de 1.5 litrelik BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla 1 milyon 770 bin TL’lik özel lansman fiyatlarından yeni sahipleriyle buluşuyor.

BÜYÜME PIYASANIN ÜÇ KATI

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, toplantıdaki konuşmasında, Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yıl sonu hedeflerini ilk 9 aylık dönemde yakaladıklarını dile getirdi.

9 ayda Peugeot Türkiye olarak rekor müşteri memnuniyeti, rekor pazar payı ve rekor satış performansı ortaya koyduklarını belirten Reyhanoğlu, "Yaşanan onca zorluğa rağmen göz alıcı bir biçimde, sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, Peugeot Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık" dedi.

"REKORUN REKORUNU KIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni Peugeot modellerinin de etkisiyle hedeflerini revize ettiklerini anımsatan Gülin Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

"2023 başlarken, Peugeot olarak SUV lideri olacağız demiştik. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. 'Ticari araçta atağımız devam edecek, iki yerli markanın ardından üçüncü marka olacağız' demiştik. Eylül sonu itibarıyla iki yerli üretim yapan markanın arkasından üçüncüyüz. Bayilerimizin desteği ve müşterilerimizin güveniyle koyduğumuz bütün hedeflere üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ulaşmış durumdayız.

Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz."



