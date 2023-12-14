Peugeot, Citroen ve Opel'de garantiler uzuyor: 5 yıl, 200 bin kilometre...

Yayınlanma: 14.12.2023 - 16:15

Güncelleme: 14.12.2023 - 16:15

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, aralık ayında servis kontratları kapsamında 5 yıla kadar uzayan garanti kampanyası ile araç sahiplerine avantajlı teklifler sunuyor. Hem yeni, hem de kullanılmaya devam eden otomobiller için sunulan bu kontratlar kapsamında; 7 gün 24 saat yol yardımı, aracın bozulması durumunda sözleşmeli garanti süresinin bitiminden sonra bile yedek parçaların ve işçiliğin kapsanması, yedek araç ve ulaşım desteği gibi hizmetler sağlıyor.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, aralık ayında uzayan garanti kontratlarıyla, araç sahiplerine; üretici garantisi uzatımında ve bakımlarda 5 yıl veya 200 bin km’ye kadar avantajlı paketler sunuyor.

ÜCRETSİZ ONARIM

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler’de, Peugeot, Citroen ve Opel markaları için sunulan garanti kontratıyla üretici garantisinin süresi dâhilinde 5 yıl/200.000 km’ye kadar uzatılabiliyor. 7 gün 24 saat asistans hizmetini de içeren paket, üretici garantisi sona erdikten sonra dâhi, garanti kapsamındaki mekanik ve/veya elektrik, elektronik arızalarının da ücretsiz onarılabilmesini kapsıyor.

Artı Garanti, aracın bozulması durumunda, sözleşmeli garanti süresinin bitiminden sonra bile yedek parçaları ve işçiliği kapsıyor. Gerektiği takdirde yerinde onarım ve çekici hizmeti dâhil 7 gün 24 saat yol yardım hizmeti araç sahiplerine sunulurken, aracın bir günden fazla kullanılamaz durumda olması halinde yedek araç temin edilebiliyor. Ayrıca aracın kullanılamaz durumda olması halinde, yerinde konaklama imkânı sunulurken, tren ya da ekonomi sınıfı uçak bileti ile geri dönüş ya da yolculuğun devamının sağlanması gibi ayrıcalıklara olanak sağlıyor.

Araç sahipleri, üretici garantisini üst limitler dâhilinde arzu ettikleri süre ve km boyunca devamlılığını sağlayabiliyorlar. Artı garanti, aracın üretici garantisi sona ermeden yetkili servislerden satın alınabiliyor.