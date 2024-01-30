Peugeot e-3008, 8 yıl veya 160 bin km garantiyle geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:30

Güncelleme: 30.01.2024 - 17:58

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre şirket, sektördeki değişime hazır olmak için çalışmalarına hız veriyor. 2025'e kadar Avrupa elektrikli mobilite pazarının lider markası olmak için dönüşüme devam eden şirket, kapsamlı elektrikli araç yelpazesine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Sıfır emisyonlu ulaşımı, erişilebilir, yalın ve konforlu hale getirmeye yönelik girişimlerini artıran şirket, müşterilerini bu dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyor. Bu kapsamda şirket, Ocak 2023’te başlattığı E-Lion Day’in ardından 2024 için de gerçekleştireceği eylemlerini tanıttı.

E-Lion Day 2024 kapsamında Peugeot, 5 madde altında yeni stratejisini ortaya koydu.

Şirket, tüm modellerinde tamamen elektrikli bir ürün gamı hazırlayacak, 'Peugeot Allure Care' kapsamında yeni Peugeot e-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160.000 km’ye kadar tüm elektrikli ve mekanik unsurları kapsayan bir program sunacak, tüm binek ve ticari araç müşterilerine ChatGPT teknolojisi sunulacak.

Stellantis Grubu’nun 4R stratejisi (yeniden üretim, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm) doğrultusunda döngüsel ekonomideki eylemlerini güçlendirecek, Born Free'yle yapılan ortaklıkla beraber eğitime önem verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, şirketin E-Lion projesiyle tüm teknolojik birikimini ve ekiplerinin yaratıcılığını, tüm müşterilerinin sürdürülebilir ulaşıma erişmesi için seferber ettiklerini belirtti.

Yolu lider olarak açmak istediklerine işaret eden Jackson, ''Günümüzde, Peugeot gibi bir markanın gelecek nesiller için daha sorumlu ve sürdürülebilir bir dünyaya her zamankinden daha fazla katkıda bulunması gerekiyor. Net sıfır karbon hedefimize ulaşma yolunda ilerliyoruz ancak oraya ulaşmanın farklı yolları var. Eğitimin daha sürdürülebilir bir dünyanın anahtarlarından biri olduğuna inanıyorum ve bu yüzden katkıda bulunmak istiyoruz'' dedi.

Peugeot Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York da programın elektrikli dönüşümüne destek sağlayacağını aktardı.

Peugeot Allure Care'le müşterilerin tamamen elektrikli Peugeot araçları benimseyeceğine inandıklarını ifade eden York, bu garanti programının ürünlerinin kalitesine duydukları güvenin kanıtı olduğunu belirtti.

Born Free Kurucu Ortağı Will Traver ise şirketinin, Peugeot’nun desteği ve kararlılığıyla, insanları ve çiftlik hayvanlarını korumak, doğal kaynakları muhafaza etmek, ve yaban hayatını korumak için stratejiler uyguladığını ifade etti.

PEUGEOT 3008 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2023 Kasım sonunda İngiltere'de siparişe açılan yeni 3008'in elektrikli versionu olan e-3008 için sadece bir batarya ile mevcut olduğu söylenmişti. Yeni model 525 kilometreye kadar menzil sağlayan 73kWh'lik bir batarya ile sunuluyor bilgisi paylaşılmıştı.

Fransız firma ayrıca 160kW'lık bir hızlı şarj cihazıyla yüzde 20-80'lik bir dolumun yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ve 0-100 km/sa hızlanmasının 8,8 saniyede gerçekleştiğini ifade etti. Bu, giriş seviyesindeki Model Y'nin 100 km/sa hıza ulaşmasından birkaç saniye daha yavaş, ancak E-3008 sadece önden çekişli ve tek elektrik motoru 210 hp ve 343Nm tork üretiyor.

E-3008 serisine 2024 yılında 98kWh batarya ve 700 km menzile sahip bir Long Range modeli ve 315 bhp dört tekerlekten çekişli bir varyant eklenecek. Henüz detayları açıklanmamış olsa da bir plug-in hibrit 3008 de gelecek.

PEUGEOT 3008 FİYATLARI

Peugeot 3008, İngiltere'de 34 bin 650 sterlinden elektrikli E-3008 ise 45 bin 850 sterlinden (1 milyon 764 bin 766 TL) başlayan fiyatlarla 2023 kasımda siparişe açıldı. Elektrikli 3008'in Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Ancak İngiltere'de Peugeot e-2008 modeli 35 bin 700 sterlinden yani 1 milyon 374 bin 93 TL'den satılırken Türkiye'de 1 milyon 680 bin liradan satılıyor. 2008'e ÖTV ve KDV toplam yüzde 40 ve yüzde 20 olmak üzere birleşik olarak yüzde 68 vergi uygulanıyor. Yeni elektrikli Peugeot e-3008 de 160 kw (214.56 beygir) altındaki gücü ile aynı vergi oranına tabi olacağı için İngiltere ve Türkiye arasındaki e-2008'deki ile aynı fiyat farkı oranının olması halinde 2 milyon 157 bin 647 TL'ye satışa sunulması gerekiyor. Tabii ki bu oranın haricinde de mutlak suretle farklı değişkenler söz konusu.