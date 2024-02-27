Peugeot E-5008 geliyor: 7 koltuklu SUV'un öngösterimi yapıldı...

Peugeot, 7 koltuklu SUV modeli 5008’in elektrikli versiyonu olan E-5008’in ön gösterimini yaptı. İç mekân görüntüleri yayımlanırken daha fazla ayrıntının verileceği tarih de açıklandı.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:49
Peugeot E-5008 geliyor: 7 koltuklu SUV'un öngösterimi yapıldı...
Abone Ol google-news

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın 7 koltuklu SUV modeli 5008'in, yenilenen tasarımı ve elektrik motoruyla ön gösterimi yapıldı.

Üçüncü sıraya kolay erişim özelliğiyle 7 koltuklu SUV olan yeni E-5008, yaşam alanı ve konfor özellikleriyle D-SUV segmenti müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştıracak. Yeni E-5008'in iç ve dış tasarımına ilişkin tüm ayrıntılar mart ayında açıklanacak.

Yeni Peugeot E-5008'in iç mekânını gösteren kısa bir tanıtım videosu yayımlayan marka, yeni üst sınıf büyük hacimli SUV modelinde yakında otomobilseverleri nelerin beklediğine dair kısa bir bakış sundu. Yeni E-5008, aynı zamanda göz hizası ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiren ve havada süzülen kavisli 21 inç HD panoramik ekranıyla dikkati çekiyor.

Panoramik ekranın havada süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanırken optimum ergonomi sağlayacak şekilde konumlandırılan panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olup yolcu açısından da iyi bir bakış sunuyor.


otomobil haberleri Elektrikli otomobil haberleri elektrikli suv haberleri peugeot e-5008 haberleri

İlgili Haberler

Dacia Spring'in içi de dışı da değişti: B modu geldi! Teknik özellikleri, satış tarihi ve tüm detaylar...

Dacia Spring'in içi de dışı da değişti: B modu geldi! Teknik özellikleri, satış tarihi ve tüm detaylar...
Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!

Böyle elektrikli araç teşviki ne görüldü ne duyuldu: Araç fiyatının iki katı teşvik!
Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...

Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hediye ettiği limuzinin akılalmaz özellikleri...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?

Kızılcık Şerbeti'nde rol değişimi: Abdullah karakterini kim canlandıracak?
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Eski hakemler Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!

PFDK yıldız oyuncunun cezasını açıkladı: Galatarasay'a Mauro Icardi şoku!
Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!

Adana Demirspor başkanlığını bırakmıştı: Murat Sancak'tan şoke eden açıklama!
Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…