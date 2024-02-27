Peugeot E-5008 geliyor: 7 koltuklu SUV'un öngösterimi yapıldı...

Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:49

Güncelleme: 27.02.2024 - 15:49

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Markanın 7 koltuklu SUV modeli 5008'in, yenilenen tasarımı ve elektrik motoruyla ön gösterimi yapıldı.

Üçüncü sıraya kolay erişim özelliğiyle 7 koltuklu SUV olan yeni E-5008, yaşam alanı ve konfor özellikleriyle D-SUV segmenti müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştıracak. Yeni E-5008'in iç ve dış tasarımına ilişkin tüm ayrıntılar mart ayında açıklanacak.

Yeni Peugeot E-5008'in iç mekânını gösteren kısa bir tanıtım videosu yayımlayan marka, yeni üst sınıf büyük hacimli SUV modelinde yakında otomobilseverleri nelerin beklediğine dair kısa bir bakış sundu. Yeni E-5008, aynı zamanda göz hizası ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiren ve havada süzülen kavisli 21 inç HD panoramik ekranıyla dikkati çekiyor.

Panoramik ekranın havada süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanırken optimum ergonomi sağlayacak şekilde konumlandırılan panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olup yolcu açısından da iyi bir bakış sunuyor.