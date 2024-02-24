Dacia Spring'in içi de dışı da değişti: B modu geldi! Teknik özellikleri, satış tarihi ve tüm detaylar...

DACIA SPRING ŞARJ SÜRELERİ

Şarj söz konusu olduğunda her şey aynı kalıyor. Otomobil, ön taraftaki şarj portu üzerinden 7 kW AC ile şarj oluyor ve böylece bir ev prizinde on bir saatten kısa bir sürede veya bir duvar kutusunda dört saatte yüzde 20'den yüzde 100'e kadar şarj olabiliyor.