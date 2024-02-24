Dacia Spring'in içi de dışı da değişti: B modu geldi! Teknik özellikleri, satış tarihi ve tüm detaylar...
Dacia Spring'in içi de dışı da değişti.
Dacia Spring'e B modu geldi. Teknik özellikleri ve satış tarihi belli oldu...
Dacia elektrikli kompakt otomobili Spring'i yeniden lanse ediyor. Renault markası görünüm, iç mekân, bağlanabilirlik ve donanımın yeniden düzenlenmesine odaklanıyor.
Ancak yeni Dacia Spring'de sürüş ve şarj açısından her şey aynı kalıyor. Yeni Spring 26,8 kWh'lik küçük bir bataryaya ve 48 kW'lik maksimum çıkışa sahip olacak.
Dacia, 2021 yılında piyasaya sürülecek olan elektrikli otomobiline makyaj yapıyor ancak tahrik teknolojisini revize etmiyor. Renault markasının yeni neslin tanıtımında verdiği ana mesaj bu.
Spring, yüksek kullanım değeri ile müşterilerin "gerçek ihtiyaçlarını" zaten karşılıyor. Bir şehir otomobili olarak, sağlam model düşük ağırlığı ve uygun fiyatı ile puan toplayabilir.
Dacia, SUV benzeri EV'nin fiyat-performans oranını vurgulamayı seviyor. Öte yandan, Spring'in ne uzun otoyol yolculukları için özellikle uygun ne de hızlı şarj yeteneğine sahip olduğu bir sır değil. Peki onu çekici yapan ne?
Dacia yeni nesil ile bu konumlandırmaya sadık kalıyor. Revize edilen Spring ilkbaharda bayilerden sipariş edilebilecek ve yaz aylarında pazara sunulacak.
DACIA YETKİLİSİ AĞZINDAN KAÇIRDI
Dacia gelecek versiyonun fiyatını henüz açıklamadı, ancak basın mensupları için düzenlenen bir ön etkinlikte Spring'in "Avrupa'daki en ucuz EV olmaya devam edeceği" bir yetkilinin ağzından kaçtı.
Bununla birlikte, etkinlikte tedarikte kısa bir boşluk olabileceği öğrenildi. Yeni neslin yaza kadar satışa sunulmayacağı da paylaşıldı.
DACIA SPRING TASARIM
Yeni Spring, Dacia'nın yeni tasarım yaklaşımını temsil eden ilk model olan yeni Duster'dan ilham alıyor.
DACIA SPRING TASARIM
Dışarıdan bakıldığında, daha güçlü şekilli bir kaput, özellikle tamponları ve tekerlek kemerlerini çevreleyen renkli koruyucu şeritler ve yatay bir 'y' harfi şeklindeki ön farlar görülebilir.
DACIA SPRING TASARIM
Önceki 14 inç jantlara ek olarak artık 15 inç jantlar da opsiyonel olarak sunulacak.
DACIA SPRING RENK SEÇENEKLERİ
Model altı renkte (yeni Safari Beji ve Tuğla Kırmızısı renkleri dahil) satışa sunulacak.
DACIA SPRING BOYUTLARI
Aynı zamanda, yeniden tasarlanan tamponlar sayesinde gövde üç santimetre daha kısa olacak (3,73 metreden 3,70 metreye). Yeni Spring 1,52 metre yüksekliğinde ve 1,77 metre genişliğindedir (yan aynalar katlandığında 1,58 metre). Dingil mesafesi 2,42 metre ile aynı kalıyor.
DACIA SPRING TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Devamlılık tahrik sistemi için de geçerli: 48 veya 33 kW motor seçenekleri değişmiyor.
DACIA SPRING TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Dacia bataryayı da aynı tutmuş. 26,8 kWh'lık batarya hâlâ arka koltuğun altında kutu şeklinde saklanıyor. Dacia'nın Çin'de satılan Renault K-ZE City ile paylaştığı bir bileşen. Hücreler hâlâ Çinli tedarikçi Sunwoda'dan geliyor.
YENİ EXPRESSION DONANIMI
Bununla birlikte, Dacia donanım seçeneklerini genişletiyor ve ürün gamındaki diğer modellere paralel olarak, mevcut "Essential" ve "Extreme" donanım serileri arasına "Expression" adlı orta seviye bir donanım çeşidi ekliyor.
YENİ EXPRESSION DONANIMI
Temel versiyon sadece küçük elektrikli motorla, en üst versiyon ise sadece büyük elektrikli motorla sunuluyor. Her iki güç aktarma organı da orta sınıf "Expression" versiyonundaysa mevcuttur.
DACIA SPRING MENZİL
Tüm versiyonların menzili 220 kilometrenin üzerinde olacak. Homologasyon hâlâ beklemede olduğu için bu geçici bir rakamdır.
DACIA SPRING MENZİL
Mevcut nesil Spring, WLTP'ye göre 230 kilometre ve şehir döngüsünde 305 kilometre menzile sahip.
DACIA SPRING ŞARJ SÜRELERİ
Şarj söz konusu olduğunda her şey aynı kalıyor. Otomobil, ön taraftaki şarj portu üzerinden 7 kW AC ile şarj oluyor ve böylece bir ev prizinde on bir saatten kısa bir sürede veya bir duvar kutusunda dört saatte yüzde 20'den yüzde 100'e kadar şarj olabiliyor.
DACIA SPRING ŞARJ SÜRELERİ
Dacia Spring'da DC şarj fonksiyonu ise 30 kW ile opsiyonel. DC şarjda ise batarya 45 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e çıkıyor.
ARTIK DIŞARIDAKİ ELEKTRİKLİ CİHAZLARI DA ÇALIŞTIRIYOR
Dacia Spring, isteğe bağlı bir adaptör sayesinde artık Araçtan Yüke (V2L) özelliğine sahip. Ek bir ücrete tabi olan bu aksesuar, şarj portunu harici cihazları çalıştırmak için kullanılabilecek geleneksel bir 220V/16A prize dönüştürüyor.
B MODU GELDİ
Bir diğer yeni özellik ise yeni şanzıman kontrol ünitesi üzerinden "B modu" seçilerek etkinleştirilen rejeneratif frenleme sistemi.
B MODU NEDİR?
B modu elektrikli otomobillerde gaz pedalına basılmadığı sürece yapılan rejeneratif frenle tek pedalla kullanıma imkân tanıyor. Ara yavaşlamalarda frene basmaya gerek kalmadan yavaşlamak mümkün oluyor.
BAGAJ HACMİ ARTTI
Elektrikli Dacia hafif olmaya devam ediyor ve fazladan altı kilo (984 kilogram) ile bir ton sınırının altında kalıyor. Önceki 330 kiloluk taşıma kapasitesi, ağırlıktaki tek haneli kilo artışına paralel olarak muhtemelen biraz düşecek.
BAGAJ HACMİ ARTTI
Aynı zamanda bagaj hacmi 290 litreden 308 litreye çıkıyor (arka koltuklar katlandığında 1.004 litre). Buna ek olarak, iç mekanda yaklaşık 33 litre saklama alanı bulunmaktadır.
ÖN KAPUT 2. BAGAJ OLDU
Bir diğer yeni özellik ise 35 litrelik saklama alanı ile ön kaputun altında isteğe bağlı bir bagaj.
DACIA SPRING BAĞLANTI NOKTALARI
Ayrıca Dacia, Duster'da tanıtılan ve şimdi Spring'de de mevcut olan, bayilerden sipariş edilebilen ve çeşitli bağlantı noktalarına (Spring'de gösterge panelinde bir ve orta konsolda iki tane var) klipslenebilen akıllı telefon tutucuları, lambalar veya çantalar gibi aksesuarların bulunduğu "YouClip" sistemini tanıtıyor. Gelecekte bu işlev tüm yeni Dacia'larda uygulanacak.
İç mekândan bahsetmişken, tüm versiyonlarda yeni yüksekliği ayarlanabilir direksiyon simidinin arkasında 7 inçlik bir gösterge paneli ve (temel versiyon hariç) 10,1 inçlik bir merkezi ekran bulunacak.
TANIDIK DUSTER DÜZENİ
Düzen yeni Duster'dakine benziyor. Direksiyon simidi üzerinden çalıştırılıyor.
İç mekanın renk paleti ve malzemeleri söz konusu olduğunda, Dacia "daha yüksek kalite" ve aynı zamanda "daha az seçenek" tercih etti.
DACIA SPRING EXPRESSİON DONANIM PAKETİ
7 inçlik gösterge paneline ek olarak, yüksekliği ayarlanabilir üç kollu direksiyon simidi, hidrolik direksiyon, hız sınırlayıcı, hız sabitleyici, direksiyon simidi üzerinde radyo kumandaları, uzaktan kumandalı merkezi kilitleme, elektrikli ön camlar, arka park radarı ve 12 voltluk bir priz her zaman Spring'de sunuluyor. "Expression" donanım serisi ayrıca manuel klima, 15 inç jantlar (48 kW motorda), yağmur sensörü ve otomatik farlar içeriyor.
DACIA SPRING EXTREME DONANIM PAKETİ
"Extreme" versiyonu ayrıca elektrikli dış aynalar, arkada elektrikli camlar, 10,1 inçlik orta ekranlı Media Nav Live multimedya sistemi ve Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden kablosuz bağlantı sunuyor. Spring "Extreme" ayrıca tamponlarda özel çıkartmalara da sahip.
Spring zaten birkaç değişiklik geçirdi. 2021'de, başlangıçta yalnızca 33 kW güçle piyasaya sürüldü. 2022'de biraz farklı bir görünüm verildi ve 2023'te daha güçlü 48 kW'lık seçenek eklendi. Ayrıca Türkiye'de mevcut olmayan bir kargo versiyonu da var.
Dacia Tasarım Başkan Yardımcısı David Durand yeni model için şu sözleri kullandı:
"Yeni Dacia Spring, markanın gelişen tasarım dilini benimsiyor ve Dacia ailesinin önemli bir üyesi olduğunun ve öyle kalacağının açık bir işareti. Ona ciddi ve kendinden emin bir tasarım verdik. Yeni Spring, bir önceki modelin başarısı üzerine inşa ediliyor ve kendi kimliğini güvenle ortaya koyuyor."
DACIA SPRING KULLANIM VERİLERİ
Dacia, 2021 sonbaharında pazara sunulmasının ardından Spring'in 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa'da özel şahıslara en çok satılan üçüncü elektrikli otomobil olduğunu vurguluyor. Üreticiye göre, 31 binden fazlası Almanya'da olmak üzere, pazara sunulduğundan bu yana 140 bin adet Dacia Spring satıldı. Şirket içi istatistiklere göre, buradaki müşterilerin yaklaşık yüzde 90'ı daha yüksek donanım seviyelerini tercih ediyor (şu anda sadece "Essential" ve "Extreme"). Dacia ayrıca toplanan araç verilerini de yayımladı. Buna göre Spring müşterileri günde ortalama 37 kilometre yol kat ediyor ve ortalama 37 km/s hız yapıyor. Tüm yolculukların yüzde 90'ı 70 kilometreden daha kısa ve Dacia Spring'in yüzde 75'i evde şarj ediliyor. Dacia bu verileri, müşterinin bakış açısından mevcut tahrik sisteminin güncellenmesine gerek olmadığı argümanını desteklemek için de kullanıyor.
DACIA SPRING NEREDE ÜRETİLİYOR
Spring en başından beri Çin'in Wuhan kentindeki Dongfeng'de üretiliyor.
DACIA SPRING FİYATI
Çin'de üretilen model bu nedenle şu anda 890 bin TL'ye satılıyor ve bu paranın yaklaşık 300 bin TL'lik kısmını ise Gümrük Vergisi oluşturuyor. Avrupa Birliği ve STA ülkelerinden ithal edilen araçlardan ise Gümrük Vergisi alınmıyor. Yeni Spring'in ise Çin'den başka bir yerde üretileceğine dair hâlâ bir açıklama yapılmadı. Ancak Çin'de üretilen araçlara Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin teşvik vermediği de biliniyor. Yine Çin'de üretilmesi beklenen yeni versiyonla Dacia Spring'in önceki versiyona oranla bir miktar daha zamlanması da bekleniyor.
DACIA SPRING SATIŞ TARİHİ
Dacia Spring'in 2024 yılının 3. çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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