Peugeot'da şubat kampanyası başladı: Tüm modellerde faizsiz kredi!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:48

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:48

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye cazip avantajlarla dolu şubat ayı kampanyasını başlattı.

Ay boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve yüzde yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekân özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşterilere Allure donanımında 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli, kredi seçenekleri sunuluyor.

PEUGEOT TİCARİ

Verilen bilgiye göre, BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, 135 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.