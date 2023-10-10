Peugeot'dan ekim ayına özel fırsatlar: 270 bin liraya kadar...

Yayınlanma: 10.10.2023 - 11:56

Güncelleme: 10.10.2023 - 11:56

Peugeot Türkiye, ekim ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için özel kredi ve takas desteği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Ekim boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden uygun faiz oranlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuluyor.

PEUGEOT 2008

SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 408

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye'de 'Yılın Tasarımı' ödülünü kazanan, Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımıyla dikkat çeken 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

PEUGEOT 5008

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208’i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

PEUGEOT 508

Yeni Peugeot 508, 170 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

TİCARİ ARAÇ KAMPANYALARI

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanı ve SUV görünümlü tasarımı ile Peugeot Rifter'a, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.