Peugeot'dan özel kasım ayı avantajlı kredi kampanyası

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:30

Peugeot Türkiye, kasım ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok özel kredi fırsatlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye kasımda, özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Kasım boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde birbirinden cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

PEUGEOT 2008

Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, SUV tasarımıyla yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor.

'YILIN TASARIMI' ÖDÜLLÜ

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye'de 'Yılın Tasarımı' ödülünü kazanan, Peugeot'nun C segmentinde SUV kodları, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 300 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 308

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

PEUGEOT 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.

PEUGEOT 5008

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

PEUGEOT 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

PEUGEOT 508

Sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi yeni 508, 220 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

PEUGEOT'DAN TİCARİ ARAÇ FIRSATLARI

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle Peugeot Rifter'a, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.