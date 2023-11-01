Fransa elektrikli araç şarj noktasını 4'e katlıyor: Bir destek daha!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 18:00

Fransa Advenir programı ile 2016'dan bu yana 320 milyon Euro'luk yatırım ile 110.000 şarj noktası kurmayı başardı. Ulaştırma bakanlığı güncellemesinde, son dört yılda kamusal şarj uygulamasında dört kat artış olduğunu iddia ediyor. Basın ofisi, Fransa'nın şu anda Hollanda'nın ardından ve Almanya'nın önünde Avrupa'nın en donanımlı ikinci ülkesi olduğunu belirtti.

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune, "Bu sonbaharda elektrikli otomobiller konusunda vites yükseltiyoruz'' sözlerini kullandı. Ardından şarj terminallerinin dağıtımını hızlandırmak için ekstra 200 milyon Euro daha yatırım yapılacağını ifade etti.

İlave 200 milyon Euro apartmanlarda şarj altyapısı, cadde üstü kamusal şarj cihazları ve ağır vasıtalar için şarj istasyonlarının teşvik edilmesinde kullanılacak.

2019'dan beri yapılan Fransa'nın apartman dairelerinde şarj kurulumu maliyetlerinin yüzde 50'sine kadar desteğe de devam edildiği ifade edildi. Ayrıca evde bir şarj cihazı kurmak için vergi kredisinin 300'den 500 Euro'ya çıkarılacağı duyuruldu.

Macron, eylül ayında, yeni kuralların araçların ve bataryaların üretimi sırasındaki karbon ayak izini dikkate alacağını ve bunun Çinli ithalatçıların rekabetçi kalmasını zorlaştıracağını duyurdu.

Şirketler için ise araçların elektrikli hale getirilmesine yönelik bir vergi teşviki söz konusu ancak ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Fransa bu şekilde elektrikli araç sayısını mevcut durumun 10 katı olan 13 milyon hedefine yaklaştırmayı umuyor.

Ancak Fransa'daki mevcut şarj istasyonlarının sadece yüzde 10'unun hızlı şarj özelliğine sahip olduğu da biliniyor.

Bu duruma çözüm getirmek isteyen Fransız hükümetinin ilk iki yılda 3.800'ü en az 150 kW kapasiteye sahip olmak üzere 4.400 hızlı şarj noktası kurmak için 106 milyon Avro sübvansiyon ve 330 milyon Avro toplam yatırımla 19 projeyi destekleyeceği de açıklandı.