Peugeot'dan Türkiye değerlendirmesi: '780-800 bin bandında...'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:35

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:35

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Peugeot'nun yenilenen modelleri 2008 ve 508’e ilişkin Bodrum'da düzenlenen basın toplantısında, otomotiv pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın mart ayındaki yeni 408 tanıtım toplantısında Stellantis Türkiye olarak toplam pazar beklentilerini 780-800 bin bandında açıkladıklarını anımsatan Reyhanoğlu, ''O dönemde de her zamanki iyimserliğimizi korumuştuk. Eylül ayı sonu itibarıyla ise pazar 857 bin adeti geçerek beklentilerin ötesinde bir performans sergiledi. Son birkaç aydır pazarın 1 milyon adetin üstünde kapanacağına tüm sektör olarak hemfikiriz. Bununla birlikte biz Stellantis Türkiye olarak pazarın 2023 yılında 1 milyon 150 bin adet civarında tamamlanmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Peugeot Türkiye olarak pazarda bugüne kadar erişmedikleri kadar yüksek bir pazar payına ulaştıklarını dile getiren Reyhanoğlu, toplam pazar yüzde 65 büyürken, Peugeot Türkiye’nin yüzde 180’in üzerinde büyüdüğünü söyledi.

PEUGEOT SATIŞLARINDA 5'İNCİ ÜLKE

Peugeot Türkiye’nin elde ettiği büyük başarıların global tarafından da görüldüğünü belirten Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

''Bu tarihi başarıları da sadece kendi ülkemiz sınırları içinde yazmıyoruz. Geçen sene hatırlarsanız global CEO'muz Linda Jackson ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kendisi Türkiye’ye geldiğinde bizlere 147 ülke içerisinde Türkiye satış sıralamasında yedinci sırada demişti ve Türkiye’yi daha yukarıda görmek istediğini söylemişti. Peugeot Türkiye olarak ilk 9 aydaki performansımızla tüm dünya çapında iki sıra birden yükselmeyi başararak global anlamda en çok Peugeot satılan 5. ülke konumuna ulaşmayı başardık. Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Türkiye olarak ilk 5 oluşuyor. Şimdi hedefimiz sene sonundaki rekor sonuçlarımızla 5'inci basamaktan daha da yukarıya tırmanmak. Bu konuda gerçekten iddialıyız.''

'TALEPTE DARALMA YOK'

Gülin Reyhanoğlu, otomotiv pazarındaki bulunurluk ve talep konularına da değindi.

Pazarı çok dikkatli takip ettiklerini vurgulayan Reyhanoğlu şöyle konuştu:

''Kendi web sitemize her gün kaç kişi giriyor, kaç kişi tıklıyor, kaç kişi fiyat sayfamıza bakıyor, kaç kişi bayilerimizle görüşmek için form dolduruyor, bayiye ne kadarını yönlendirebiliyoruz? Ciddi anlamda arayan kaç kişi? Showroom trafiğimiz günde kaç hatta model bazlı bile showroom trafiği takip ediyoruz. Bizim gördüğümüz, şu anki ortamda talep hiçbir yere gitmedi, olduğu gibi duruyor. Talepte herhangi bir daralma yok.''

Türkiye otomotiv pazarına yeni giren oyuncular olduğunu, tedarik konusunun biraz daha mevcut oyuncularla rahatladığını ve rekabetin arttığını anlatan Reyhanoğlu, ''Evet, kredilere erişimlerde zorluklar var ama yılbaşında da vardı, hep vardı. Evet araç fiyatları biraz yükseldi. Onun için müşterinin alabilme gücü belli bir kitle müşteri için, en azından biraz daha düştü ama talep orada duruyor. Açıkçası talep olduğu sürece de aslında bu talebin de pandeminin başından itibaren süregeldiğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz üretim ve tedarikçilerde kırılmalar oldu. Bu talebi henüz karşılayabilmiş değiliz sektör olarak. Talep devam ettikçe de adetlerimizin, hedeflerimizin de devam edeceğini düşünüyoruz. Daha talebi doyuramadık, bize göre öyle'' dedi.

BEKLEME SÜRESİ

Araç bulma konusundaki sorunların azaldığını aktaran Reyhanoğlu, ''Şu anda müşterimiz araç bulabilir. Bir sıkıntı olmaz. Tabii ki spesifik bir versiyon, bir renk, bir motor seçeneği istiyordur, o zaman birkaç hafta bekleme süresi olabilir ama pandemi dönemindeki gibi araç bulamamakla ilgili bir sıkıntımız yok diyebiliriz şu an. Bu 408 için de geçerli. Ortalama bekleme süresi en fazla birkaç hafta...'' ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlar konusunda bu yıl çok agresif olmadıklarını belirten Gülin Reyhanoğlu, elektrikli konusunda gelecek yıl bir atak yapacaklarını ve seneye toplam satışların yüzde 15’inin elektrikli araçlardan oluşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.