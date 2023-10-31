Peugeot’dan yıl sonu atağı: Yüzde 30'un üzerinde!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:43

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:43

Peugeot, yenilediği B-SUV modeli 2008 ve yeni 508 modelleriyle 2023’ün son çeyreğine iddiasını artırarak girdi.

Peugeot, yenilenen modelleri 2008 ve 508’e ilişkin basın toplantısını Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirdi.

Toplantıda aktarılan bilgilere göre, 2023’e başlarken 57 bin adet olarak öngörülen yıl hedefini, Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 59 bin otomobil ve hafif ticari araç satış adediyle geride bırakan Peugeot, yeni 2008 ve yeni 508’in de katkısıyla yıl sonu hedefini yukarı yönde revize ederek, 75 bin adedi hedefliyor. Böylece satış hedefi yüzde 31.57 arttı.

Peugeot’nun B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008, yenilendiği gibi eylül ayı itibarıyla yeniden sınıfının en fazla tercih edilen modeli konumuna gelirken, 3 farklı motor seçeneği, Allure ve GT donanımlarına eklenen yeni Active Prime ile bu başarıya ulaşılmasındaki temel modellerden biri olmayı sürdürüyor.

Ağustosta benzinli, dizel ve elektrikli olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle Allure ve GT donanımıyla satışa sunulan yeni 2008’e 1 milyon 340 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip Active Prime donanımı da eklendi.

Yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle yaz aylarında Türkiye’de satılmaya başlanan, Peugeot'nun D Segmenti’ndeki dikkati çeken modeli 508 de 1.5 litrelik BlueHDi 130 turbo dizel motoru ve EAT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla 1 milyon 770 bin TL’lik özel lansman fiyatlarından yeni sahipleriyle buluşuyor.

AMAÇ 75 BİN ÜZERİ SATIŞ

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yıl sonu hedeflerini ilk 9 aylık dönemde yakaladıklarını dile getirdi.

9 ayda Peugeot Türkiye olarak rekor pazar payı ve rekor satış performansı ortaya koyduklarını belirten Reyhanoğlu, ''Yaşanan onca zorluğa rağmen göz alıcı bir biçimde, sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, Peugeot Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık'' dedi.

Yeni Peugeot modellerinin de etkisiyle hedeflerini revize ettiklerini anımsatan Gülin Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

''2023 başlarken, Peugeot olarak SUV lideri olacağız demiştik. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. 'Ticari araçta atağımız devam edecek, iki yerli markanın ardından üçüncü marka olacağız' demiştik. Eylül sonu itibarıyla iki yerli üretim yapan markanın arkasından üçüncüyüz. Bayilerimizin desteği ve müşterilerimizin güveniyle koyduğumuz bütün hedeflere üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ulaşmış durumdayız. Hedefler sadece performans hedefleri değil, yaptırdığımız marka araştırmalarında da markamızın müşterilerimiz tarafından çok pozitif algılandığını görüyoruz. Bu anlamda da marka hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Peugeot’nun, Türkiye tarihindeki en yüksek satış adetine imza atabilme rekorunu, 2023’ün ilk 9 ay sonunda kırdık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz.''

YENİ PEUGEOT 2008

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni modelleri 2008 ve 508 ile ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

''B-SUV segmentini hemen her ay liderlik koltuğunda tamamladığımız, sadece yeni modele geçiş dönemde birinci olamadığımız ancak yine de podyumda yer aldığımız 2008 modelimizi yenilediğimiz gibi, Eylül 2023’te yine olmamız gereken yere geri döndük. Yeni 2008 ile pekişen ay bazındaki liderliğimizi yıl sonuna kadar sürdürerek, 2023 B-SUV segment liderliğini hedefliyoruz. Markamızın koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirmemizde yeni 2008'in çok büyük bir katkısı var. Diğer SUV modellerimiz 3008, 5008 ve 408’in de segmentlerinde gösterdikleri üstün başarılarla 2023 yılını Peugeot olarak toplam SUV’de lider olarak kapatmayı hedefliyoruz. Mart ayında 5 bin adet hedefle yollara çıkardığımız 408 modelimizin satışları 6 bin 800 adedi aşınca, yıl sonuna hedefimizi 8 bin 500 adede revize ettik. Yeni 508 de D segmentinde piyasaya sunduğumuz ve kendi müşteri kitlesi olan bir modelimiz. Yeni 508’i hem filo tarafında hem de perakende tarafında müşteri kitlesiyle buluşturduk.''