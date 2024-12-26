Pirelli sürdürülebilirlik endekslerindeki birinciliğini korudu

Yayınlanma: 26.12.2024 - 17:47

Güncelleme: 26.12.2024 - 17:47

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli, Dow Jones'un hem dünya hem de Avrupa sürdürülebilirlik endekslerindeki tek lastik şirketi konumunda bulunuyor. Pirelli, 2024 S&P Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde 84 puanla hem otomotiv bileşenleri hem de otomotiv sektörünün en yüksek sonuçlarını elde etti.

Bu sonuçla Pirelli, otomotiv bileşenleri ve otomotiv sektörlerinin sırasıyla 29 ve 35 puan olan ortalamalarından çok daha yüksek puanlar almış oldu.

Pirelli başta iş etiği, insan hakları uygulamaları, çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik programları ve politikaları, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) yönetimi ve tedarik zincirinin sınıflandırılması olmak üzere pek çok kategoride en yüksek puanları aldı.

NET SIFIR HEDEFİ

Ayrıca, şirketin Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından da doğrulanan iddialı 2040 Net Sıfır hedefine giden yolculuğun bir parçası olan düşük karbonlu ürünler, iklim değişikliğinin yönetimi, çevre ve biyolojik çeşitlilik gibi faaliyetleri için de en yüksek puanlara layık bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera, tüm değer zincirini kapsayan zorlu hedeflere ulaşmak için somut ve ölçülebilir aksiyonlarla her gün çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ''Pirelli'nin bu yıl bir kez daha Dow Jones sürdürülebilirlik endekslerinde küresel ölçekte sektörün en iyi sonuçlarıyla yer alması, sürdürülebilir gelişme stratejimizin doğruluğunu vurguluyor'' ifadelerini kullandı.