Pirelli'den yeni P Zero lastik: Yüzde 10 fazla menzil!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:59

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:59

Şirketten yapılan açıklamaya göre, P Zero, Ultra Yüksek Performans (UHP) evrilmeye devam ediyor.

Pirelli'nin motor sporlarındaki uzmanlığından doğan model, yıllar içinde üst segmentin çeşitli ihtiyaçlarına yanıt veren geniş bir lastik ailesi haline geldi.

Yeni P Zero modeli, hem kuru hem de ıslak zeminde gerçekleştirilen pist testleriyle kanıtlanan 'gelişmiş yol tutuşu ve azaltılmış fren mesafesi' sayesinde 'performans ve güvenlikte mükemmellik' olmak üzere iki temel özelliğiyle öne çıkıyor.

Yeni model, tanıtım itibarıyla Avrupa lastik etiketinde ıslak zeminde yolu kavrama açısından 'A' ile derecelendirildi.

YÜZDE 10 FAZLA MENZİL

Beşinci nesil P Zero lastik, 18 inçten 23 inçe kadar çeşitli ebatlarda ve halihazırda 50'den fazla ürün seçeneğiyle sunuluyor. Böylece P Zero ailesindeki diğer lastiklerle birlikte tüm uygulamalar genelinde premium ve prestij pazarı için ürün yelpazesi oluşturuluyor.

Yeni ürün serisinin çoğu, Pirelli’nin Elect gibi özel uzmanlık alanlarını içeriyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobiller için azaltılmış dönme direnci sayesinde menzili yüzde 10'a kadar artıran bir teknoloji paketi, yüksek torku kontrol altında tutmak ve gürültüyü azaltmak için özel tasarlanmış çözümler benimseniyor.