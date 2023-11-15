Polestar 4, Güney Kore'de Renault tarafından üretilecek!

Yayınlanma: 15.11.2023 - 12:33

Güncelleme: 15.11.2023 - 12:33

Polestar, Polestar 4 için üretim kapasitesini Güney Kore'de ek bir üretim tesisi ile genişletiyor. Elektrikli otomobil markasının ilk "Polestar Günü"nde duyurduğu üzere Polestar 4, Renault Korea Motors tarafından Güney Kore'nin Busan kentinde de üretilecek.

Renault Korea Motors'a göre, Polestar 4 burada üretilen ilk tamamen elektrikli araç olacak. Buradaki üretim 2025 yılının ikinci yarısında başlayacak ve elektrikli araçlar Kuzey Amerika ve Güney Kore pazarlarına yönelik olacak.

Polestar 4

Polestar CEO'su Thomas Ingenlath, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kalite ve sürdürülebilirlik konusundaki odağımızı paylaşan Geely Holding ve Renault Korea Motors ile birlikte üretim ayak izimizi çeşitlendirmede bir sonraki adımı atmaktan çok mutluyuz. Polestar 3'ün 2024'ün başlarında Çin'in Chengdu kentinde ve 2024 yazında ABD'nin Güney Carolina eyaletinde üretime başlamasıyla birlikte, yakında üç ülkede beş fabrikada üretim faaliyetlerimiz olacak ve küresel büyüme hedeflerimizi destekleyeceğiz."

Elektrikli SUV, Nisan 2023'te piyasaya sürüldü. Üreticinin üçüncü modeli olan bu araç ilk olarak önümüzdeki yılın başlarında Çin'de piyasaya sürülecek ve kısa bir süre sonra ABD ve Asya'da satışa sunulacak.

Polestar 4

Ayrıca Polestar, İsrailli batarya geliştiricisi StoreDot ile birlikte çalışarak StoreDot'un aşırı hızlı şarj (XFC) teknolojisini üretime geçireceğini duyurdu. Amaç, "StoreDot'un XFC teknolojisini 2024 yılında bir Polestar 5 prototipinde tam ölçekli olarak göstermek'' olarak ifade ediliyor.

StoreDot, eylül ayında Polestar'ın ana şirketi Volvo Cars ile batarya hücresi geliştirmek için çok yıllı bir sözleşme imzaladı. Volvo Cars, 2022 yılında akü üreticisine stratejik bir yatırım yapmıştı.

Polestar 3

StoreDot daha önce VinFast'ın batarya şirketi VinES ile hücrelerin çeşitli varyantlarını geliştirmek ve bunları 2025'ten itibaren VinFast'ın elektrikli otomobillerinde kullanmak üzere bir lisans anlaşması imzalamıştı. İki şirket arasında 2021'den beri bir batarya geliştirme işbirliği mevcut.

Polestar, Los Angeles'taki etkinlikte bir başka duyuru daha yaptı. Polestar 3 ile araçtan şebekeye teknolojisini geliştirmek için bir sanal enerji santrali kuracak. Şirket, "V2G için potansiyel iş modelleri bulmak ve bölgeler arasında ölçeklenebilir ve uygulanabilir somut kullanım örneklerini denemek için" elektrik şebekesi sektöründeki paydaşlarla bir araya geliyor.

Polestar Synergy

"Araçtan şebekeye sadece bireysel müşterilere değil, tüm toplumlara fayda sağlama potansiyeline sahiptir'' diyen Polestar CEO'su Thomas Ingenlath konuşmasını şöyle noktaladı:

''Ortalama bir araba zamanın %90'ında park halindedir. Polestar 3 ve Polestar VPP'nin çift yönlü şarj özellikleriyle, V2G'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilecek ve araç sahiplerinin sürüş için araçlarına ihtiyaç duymadıkları zamanlarda enerji dönüşümünü desteklemelerini sağlayacak iş modellerini ve topluluk çözümlerini keşfedebiliriz."