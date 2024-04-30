Porsche 911 GT3 RS'in tercihi Goodyear oldu

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:25

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:25

Şirketten yapılan açıklamaya göre Goodyear lastikleri, Porsche'nin 911 GT3 RS modelinde standart olarak yer alacak.

Goodyear, Porsche 911 GT3 RS için iki ebatlı bir ürün yelpazesi geliştirdi. Porsche 911 GT3 RS'in performansı ve kimliği en iyi Eagle F1 SuperSport R ve SuperSport RS ile ortaya çıkıyor.

SuperSport RS'in yüksek yol tutuş sağlayan hamur bileşimi, kuru yol koşullarında pist odaklı rafine bir deneyim sağlıyor. Sırt deseninin iç kanalındaki köprüler sayesinde mükemmel viraj dengesi elde ediliyor ve daha tutarlı basınç dağılımı için lastiğin ayak izi optimize ediliyor.

BİRİNCİL İŞLEVİ PERFORMANS

Daha fazla yol kullanılabilirliği sunan Eagle F1 SuperSport R ise ultra-ultra yüksek performanslı bir lastik. SuperSport RS gibi, performans birincil işlevi ve Porsche 911 GT3 RS sahiplerine sürüş alışkanlıklarına bağlı olarak en uygun lastiği seçme seçeneği sunuyor.