Renault Group, "döngüsel ekonomi" çalışmalarına hız veriyor

Yayınlanma: 23.03.2024 - 17:14

Güncelleme: 23.03.2024 - 17:14

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group ve iştiraki, 25-27 Mart arasında Paris'teki Grand Palais Ephemere'de düzenlenecek ChangeNow Zirvesi'nde şirketin döngüsel ekonomi hedef ve ilerlemelerini paylaşacak.

Otomotiv sektöründen uzmanlar, iştirakin standında 'döngüsel ekonomi'nin sunduğu aracın ömrünün her aşamasında geri dönüşüm, yenileme, sektöre destek gibi olanakları tanıtacak.

Zirve öncesinde döngüsel ekonomi faaliyetlerine dair gelişmeleri paylaşan şirket, 2022'de kurulan iştirakinin elektrikli güç aktarma organlarına uyarlanmış üç parçadan oluşan yeni bir yeniden üretim faaliyetini başlattığını duyurdu.

Otomotivde Avrupa'da ilk defa gerçekleşen bir uygulamayla elektrikli araçları olan müşteriler artık yeni orijinal parçalar veya daha erişilebilir bir dizi yenilenmiş ürün arasında seçim yapabilecek ve böylece kaynaklar üzerindeki etkinin ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olabilecek.

Şirket, yüzde 100 elektrikli ürün gamının herkes için ulaşılabilir hale gelmesi ve yaygınlaşmasını desteklemek için yenilenmiş elektrik motoru, güç elektroniği ve çekme bataryası ürünleri için bir satış sonrası teklifi sunacak. İştirak, bu yıldan itibaren Fransa'daki Flins fabrikasında elektrikli araçlara özel 3 binden fazla yenilenmiş parça üretme kapasitesine sahip olacak.

DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇÖZÜMLERİ

Şirket, Flins'ten Bursa ve Sevilla'ya kadar endüstriyel ve iş birliğine dayalı bir 'döngüsel ekonomi' çözümleri ekosistemini uygulamaya alıyor. Bu ekosistem, parçalar ve ürünlerden becerilerin dönüşümüne kadar uzanan dört öncelikli başlık etrafında yapılandırıldı.

Buna göre araçların ömrünü uzatmayı hedefleyen 'yenileme (re-trofit)', yeşil enerjinin üretilmesi, depolanması ve yönetimini sağlayacak 'yeniden enerji (re-energy)', parçaların ve malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması için de 'geri dönüşüm (re-cycle)' kullanılacak. Ayrıca şirket, değişimi desteklemek ve 'döngüsel ekonomi'yle sürdürülebilir hareketlilik sektörünü yapılandırmak için ise 'yeniden başlatma (re-start)' olarak belirlenen ve toplamda 4 ana eksenden oluşan döngüsel ekonomi çözümleri ekosistemini hayata geçirecek.

Araçların ve parçaların ömrünü uzatmak, onarmak, yenilemek ve geri dönüştürmek gibi hedefleri olan bu çalışmalarla şirket, 'döngüsel ekonomi' çalışmalarına hız kazandıracak.

Bu faaliyetler, şirketin 2030'a kadar 'döngüsel ekonomi'den elde edilen malzemelerin yüzde 33'ünü yeni araçlara dahil etme ve 2040'a kadar Avrupa'da ve 2050'ye kadar dünya çapındaki tüm faaliyetlerinde 'net sıfır karbon' ayak izi elde etme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.