Bir marka daha elektrikliye geçişte frene bastı: O marka 2033 yılına kadar elektrikli otomobil üretmeyecek!

Bentley, başlangıçta planlandığı gibi 2030 değil, 2033 yılına kadar saf bir EV üreticisi olmak istemiyor. Otomobil üreticisi, o zamana kadar en önemli tahrik türü olacak fişli hibritlere (PHEV) "yüz milyonlarca dolar" daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:20
Bir marka daha elektrikliye geçişte frene bastı: O marka 2033 yılına kadar elektrikli otomobil üretmeyecek!
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Aston Martin'in ardından Bentley de elektrikli rotasını yavaşlattı. Ancak VW lüks markası ilk BEV modelini (Aston Martin'de olduğu gibi) ve tüm planlamasını erteliyor. Kasım 2020'de Bentley "Beyond100" stratejisini açıkladı. İngiliz lüks markanın 2030 yılına kadar tüm model yelpazesini bataryalı-elektrikli araçlara dönüştüreceği belirtildi.

İngiliz Autocar portalının bildirdiğine göre, artık bu 2033 yılına kadar gerçekleşmeyecek. "Beyond100" stratejisini geliştiren Bentley marka patronu Adrian Hallmark, bu kararı ve daha fazla plug-in hibrit araçlara yapılacak yatırımı zaten kararlaştırılmış olan programın bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle de "geri adım atılmayacağını" vurguluyor. Hallmark'a göre Bentley şu anda elektrikli olmayan W12 motorun yerini alacak V8 içten yanmalı motora sahip yeni bir performans PHEV'in lansmanı üzerinde çalışıyor.


Üreticinin ilk BEV modelinin lansmanını 2025'ten 2026'ya ertelemesinin ardından, Bentley şimdi "2026'nın sonlarından" bahsediyor. Bu tamamen yeni bir model olacak. Duyurulan diğer dört BEV, tanınmış Continental GT, Continental GTC, Flying Spur ve Bentayga serilerinin elektrikli halefleri olacak. İlk Bentley elektrikli otomobili Audi ve Porsche tarafından ortaklaşa geliştirilen PPE'ye dayanacak. 


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