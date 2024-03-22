Elon Musk Tesla Roadster için 'Araba değil' dedi! Roketli modelin kanatları olacak mı yanıtladı...
Tesla CEO'su Elon Musk, Roadster modelinin "daha önce hiç var olmamış bir şey" olacağını ve SpaceX'ten roket teknolojisi içereceğini söyledi. Model 2025 yılında ortaya çıkacak.
TV gazetecisi Don Lemon'ın Tesla CEO'su Elon Musk ile yaptığı röportaj, gergin bir şekilde sona erdi ve büyük ilgi gördü.
SİNİRLER GERİLDİ
İkili arasında sinirler gerilmeden önce Musk, yaklaşmakta olan Tesla Roadster hakkında bazı bilgiler verdi ve bunun daha önce hiç var olmamış bir araç kategorisine ilk giriş olacağını söyledi.
'ARABA BİLE OLMAYAN BİR ŞEY'
Musk, Roadster'ın Tesla ve SpaceX teknolojisinin birleşiminden "aslında bir araba bile olmayan bir şey'' doğuracağını söyledi. Tesla CEO'su bu aracın geleceğin aracı olup olmayacağı ya da en azından diğer otomobil üreticileri tarafından taklit edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtladı.
'KİMSENİN YAPACAĞINI SANMIYORUM'
Elon Musk soryu karşılık şu yanıtı verdi: "Kimsenin bizim yapacağımız Roadster gibi bir şey yapacağını sanmıyorum."
52 yaşındaki Tesla patronu aracın özellikleri konusunda ağzını sıkı tuttu ve sadece "daha önce hiç var olmamış bir şey" olacağını ima etti. Roadster'ın "roket teknolojisi" içereceğini yineleyerek, ayrıntı vermedi.
10 ROKET BULUNUYOR
Bununla birlikte, geçmişte, otomobilin "otomobilin etrafına sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş yaklaşık 10 küçük roket iticisi" içeren bir "SpaceX opsiyon paketi" ile donatılacağından bahsetmişti.
1 SANİYEDE 100 KİLOMETRELİK HIZ
Bu sayede aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlayacağını iddia etti.
Lemon, Musk'ın deyimiyle "roket gibi şeylerin" otomobilin uçmasına izin verip vermeyeceğini sorduğunda, CEO çekingen bir ifadeyle uzaklara baktı ve "Belki. Bu ihtimal dışı değil" dedi.
KANATLARI OLACAK MI?
Kanatlar konusunda ise CEO sadece otomobilin "büyük kanatlara sahip olmayacağını, çünkü büyük kanatların yolda hantal olacağını" söylemekle yetindi.
İlk kez 2017 yılında dünyaya tanıtılan ikinci nesil Tesla Roadster birçok kez ertelendi.
TESLA ROADSTER NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sonunda geçtiğimiz ay Elon Musk, otomobilin üretim versiyonunun 2025 yılında ortaya çıkacağını söyledi.
Tesla Roadster projesinin yeniden rayına oturtulmasına ilişkin tartışmalar dostane bir havada geçerken, Musk'ın Don Lemon'la yaptığı röportaj, X ve içerik moderasyonu konularının gündeme gelmesiyle rayından çıktı.
X PLATFORMU
Lemon, Musk'ın şimdi X olan Twitter'ın sahipliğini devralmasının ardından artan nefret söylemi içeren paylaşımlar konusunu gündeme getirdiğinde ortam sakinleşti. Yasadışı göçmenlik ve bağnaz "büyük değişim teorisi" hakkındaki görüşleri sorulan Musk, gazetecilerin sorularını yanıtlamak zorunda olmadığını söyledi.
"Don, bu röportajı yapmamın tek nedeni X platformunda olman ve bunu istemen. Aksi takdirde bu röportajı yapmayacaktık" diyen CEO, röportajın sonunda gözle görülür bir şekilde sinirlenmiş görünüyordu.
Bölüm yayımlandıktan sonra Lemon'ın X ile olan anlaşması ise iptal edildi.
The Don Lemon programı çekilmeye devam edecek ve platformda yayımlanacak olsa da artık ilk olarak orada görünmeyecek.
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