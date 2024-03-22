Elon Musk Tesla Roadster için 'Araba değil' dedi! Roketli modelin kanatları olacak mı yanıtladı...

'ARABA BİLE OLMAYAN BİR ŞEY'

Musk, Roadster'ın Tesla ve SpaceX teknolojisinin birleşiminden "aslında bir araba bile olmayan bir şey'' doğuracağını söyledi. Tesla CEO'su bu aracın geleceğin aracı olup olmayacağı ya da en azından diğer otomobil üreticileri tarafından taklit edilip edilmeyeceği sorusunu yanıtladı.