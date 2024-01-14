Renault Grup 2023 satış rakamlarını açıkladı: Clio zirveye oturdu...

Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:20

Güncelleme: 14.01.2024 - 14:20

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, Aralık 2023'ü binek otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Clio, 2023'te B-HB ve B segmentlerinde liderlik koltuğuna oturarak, en çok tercih edilen otomobil olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, MAİS olarak yeni model atağına kalktıkları 2023'ü başarıyla tamamladıklarını, yeni Megane E- Tech yüzde 100 elektrikli, yeni Austral E-Tech Full Hybrid ve Clio E-Tech Full Hybrld lle Renault’taki E-Tech atılımlarının Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Spring ile Dacia’nın elektrikli araçlarını herkes için ulaşılabilir yapma hedefini Türkiye’ye taşıdıklarını belirten Çağdaş, şunları kaydetti:

''Yıl sonunda açıkladığımız Renault Uluslararası Oyun Planı ile OYAK ve Renault Group işbirliğiyle 400 milyon avronun üzerinde yatırımla Türkiye'de yeni model ve motor üretimine başlanması planlanıyor. Türkiye bu planın kalbi niteliğinde. 2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu modellerin tamamı E-Tech hibrit olacak. Giderek hacim kazanan ve talebi günden güne artan bu pazarda, yeni modellerimizle devam eden yükselişimizi hızla sürdüreceğiz.''

B SEGMENTİNDE EN ÇOK MODEL SATAN MARKA

Renault, B segmentinde en çok otomobil satan marka olarak sektördeki iddiasını taçlandırdı. Clio ve Megane Sedan ile binek otomobil pazarında en çok otomatik şanzımanlı model satan marka olarak da öne çıkan Renault'un bu yıl satışa sunduğu Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli modeli, segmentinin en çok satan elektrikli modeli oldu.

DACIA ALTINCI SIRADA KALDI

Dacia Türkiye, 2023'te 41 bin 339 adetlik satış rakamıyla dünya genelinde 6. sırada yer aldı.

Dacia Duster, 2023'te Türkiye pazarında en çok satan ithal model ile öne çıkarak, SUV kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Binek otomobil pazarında en çok tercih edilen altıncı model olan Dacia Duster, 4x4 segmentinde de dördüncü oldu.

Dacia Jogger, Türkiye'de MPV segmentinin lideri oldu ve geniş ailelerin tercihi haline geldi. Dacia Sandero Stepway ise B SUV kategorisinde en çok tercih edilen beşinci model oldu.

Satış adetlerine göre, otomotiv pazarında en çok satan beşinci ithal marka olan Dacia, 2024'te de kullanıcılarına modellerini sunmaya devam edecek.