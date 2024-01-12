MG'den çılgın kampanya: Şimdi al 1 yıl sonra aynı fiyata geri sat!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 08:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 08:00

Türkiye’nin 2023 yılında en hızlı büyüyen otomobil markası olarak öne çıkan MG, yüzde 100 elektrikli MG4 modeli ile yeni bir elektrikli otomobil sahibi olmak isteyen herkese avantajlı ve rekabetçi fırsatlar sunmaya devam ediyor.

MG, ocak ayında MG4 satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı da sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile yüzde 100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0,49 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor. Bir diğer yüzde 100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 15 bin TL tutarında şarj kartı hediye ediliyor.

Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard geri alım programı”.

Ayrıca standart 7 yıl-150 bin km’lik araç ve batarya garantisi de sunuluyor.

Ocak ayında, MG4 Electric’e 1.329.000 TL’den başlayan takas indirimli fiyatlarla, ZS EV’ye ise 1.669.000 takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor. 2023 yılını 14 bin 458 adetlik satışla tamamlayan ve ODMD’nin düzenlediği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında, “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası” ödülünü kazanan MG, elektrikli otomobil pazarının da öncülerinden biri olmayı sürdürdü.

İKİNCİ EL DEĞERİ NE OLUR KAYGISINA SON!

Markanın 2024 yılına özel sunduğu bir diğer önemli avantaj olarak da ocak ayında yüzde 100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerine sahip olacak müşterilere MG ValueGuard “Geri Alım Programı” sunulacak olması öne çıkıyor. Bu kapsamda Doğan Trend, aracın değerini koruyarak 1 sene sonra, aracın satın alındığı tarihteki fatura tutarı ile geri almayı garanti altına alıyor. Bu sayede elektrikliye geçiş konusunda müşterilerin aklında soru işareti kalmamasını hedefleyen MG markası, bu kararı çok daha kolay bir hale getiriyor.