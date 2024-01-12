Chery modellerinde 200+50 formülü! Yeni kampanya, son fırsat...

Yayınlanma: 12.01.2024 - 08:40

Güncelleme: 12.01.2024 - 08:40

Çin’in yükselen markası Chery, Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, yılın ilk ayında çok avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Ocak ayında zam yapmayan Chery, yeni bir SUV sahibi olmak isteyenlere 50 bin TL’ye kadar takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sağlıyor. ODMD verilerine göre 2023 yılında Türkiye’de 40 bin adedin üzerinde satışa ulaşarak pazarda 10’uncu sıraya ulaşan Chery, pazara mart ayı sonunda giren bir marka için büyük bir başarı ortaya koymasıyla öne çıkıyor. Yüksek satış başarısına ek olarak, pazar araştırmalarında yüksek skorlar alan Chery, satışları gibi müşteri memnuniyetininde de pazarın üst sıralarında yer aldığını gösteriyor.

Türkiye pazarına mart ayında giriş yapan Çinli otomotiv devi Chery, henüz ilk yılını doldurmadan Türk tüketicisinin en fazla tercih ettiği ve ilgi gösterdiği markalar arasında yerini almayı başardı. Chery, yeni yılın ilk kampanyasıyla da tüketicilerin yanında olmaya devam ediyor.

FİYATLAR SABİT KALMAYA DEVAM EDİYOR!

Ocak kampanyası kapsamında Chery, zam yapmayıp fiyatları sabit tutarken, tüketicilerin yeni bir SUV sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Ocak ayı boyunca devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlanıyor. Türkiye’de satış performansını hızla ve istikrarlı biçimde artıran Chery, SUV segmentindeki dikkat çekici başarısıyla öne çıkıyor.