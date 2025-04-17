Romanya'ya 18 yeni nesil tramvay daha gönderiliyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:24

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:24

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bozankaya, Romanya'da Yaş Belediyesi ile 2019'da imzaladığı sözleşme kapsamında 16 tramvay teslim etti. Şirket, geçen yıl imzaladığı yeni sözleşme kapsamında 18 tramvay daha teslim edecek.

Yeni teslimatla Avrupa pazarındaki gücünü daha da artıran Bozankaya, 18 araçlık proje kapsamında ilk araç teslimatını mayısta yapacak.

Yüksek teknolojiye sahip, çevre dostu ve sürdürülebilir tasarımıyla öne çıkan yeni nesil tramvaylarla Yaş halkının ulaşım deneyiminin en üst seviyeye taşınması hedefleniyor. Araçlar, şehir içi trafik yükünü hafifletmeye ve karbon emisyonunu azaltmaya da katkı sağlayacak.

200 YOLCU KAPASİTELİ

Yaş için özel olarak tasarlanan 3 modüllü tramvaylar, 200 yolcu kapasitesi, 20 metre uzunluğu ve 2,4 metre genişliğiyle şehir içi ulaşımda verimlilik ve konfor sunacak.

Modern tasarımı ve enerji tasarrufuyla öne çıkan araçlarla ileri teknolojiyle geliştirilmiş sistemleri sayesinde düşük enerji tüketimiyle çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Sıfır emisyon prensibiyle çalışan tramvaylar, kentin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, şirketin Avrupa pazarındaki konumunun giderek daha da güçlendiğine dikkati çekti.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİ VURGUSU

Günay, "Romanya'dan sonra İtalya, Sırbistan ve Çekya'da hayata geçireceğimiz projelerle Avrupa pazarındaki payımızı artırıyoruz. Hedefimiz Türk mühendisliğini ve üretim gücümüzü çok daha fazla ülke ve şehirde göstermek" ifadelerini kullandı.

İlk sözleşmeyle 2019'da Yaş'ın karbon ayak izini azaltmak için önemli bir adım atıldığını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Çevre dostu, düşük enerji tüketimli ve sıfır emisyonlu tramvaylarımızla hem şehir içi ulaşımın kalitesini artırıyor hem de karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlıyoruz. İlk sözleşme kapsamında ürettiğimiz araçlar 5 modülden oluşuyordu. İmzalanan ikinci sözleşme kapsamında ise şehrin yeni ihtiyaçlarına uygun olarak 3 modüllü araçlar tasarladık. Teknolojimizi ve tasarımlarımızı, şehirlerin ve insanların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor ve ulaşımda sürdürülebilirliği hedefliyoruz."