Satış rekortmeni model artık elektrikli: Peynir ekmek gibi satacak

Yayınlanma: 17.10.2023 - 13:38

Güncelleme: 17.10.2023 - 13:38

Omoda 5 EV, tam şarj edildiğinde 450 km menzil sunduğu iddia edilen 61kWh batarya ile Mart 2024'te İngiltere'de satışa sunulacak. Batarya 110kW'a kadar hızlı şarjı kabul ediyor, bu sayede sıfırdan yüzde 80'e yaklaşık 30 dakika şarj olması bekleniyor.

OMODA 5 EV TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tek bir elektrik motoru ön tekerleklere 201 hp güç sağlayarak 0'dan 100km/sa hıza 7.6 saniyede çıkabilen modelin, eko, konfor ve spor olmak üzere üç sürüş modu bulunuyor.

OMODA 5 EV TASARIM

Omoda 5 EV, benzinli araçlardan çok farklı bir ön yüz tasarımına sahip. Benzinli araçta sadece Omoda rozeti varken, ön ızgaranın yerini gövde renginde şık bir panel alıyor ve Omoda ismi ön farların arasında belirgin bir şekilde yer alıyor. EV tasarım dili, Omoda tarafından markanın yıldırım düşmesi sırasındaki ışık ve gölgeden ilham aldığı anlaşılan genel 'Hareket Halindeki Sanat' tasarımının ilkelerini temel alan 'Hareketin Işığı' olarak adlandırılıyor.

OMODA 5 EV FİYATI

Benzinli araç sadece iki donanım seviyesinde sunulurken, 5 EV çok sayıda kişiselleştirme seçeneği ile dört donanım seviyesinde satışa sunulacak. Fiyat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı, ancak hem fiyat hem de donanım açısından oldukça rekabetçi olması bekleniyor. Bu kapsamda fiyatın 2 milyon liranın altında olması bekleniyor.

CHERY ELEKTRİKLİ MODELLERİ

Omoda ayrıca 2025 yılına kadar Avrupa'ya iki SUV modelinin daha geleceğini doğruladı. Hem benzinli hem de plug-in hibrid seçeneklerine sahip daha büyük bir O9 modeli ve Nissan Juke'a rakip olarak benzinli, plug-in hibrid ve akülü elektrikli sunulacak daha küçük bir SUV üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti.