Sıfır araç satışında taksitli seçenekler azalıyor: İşte sıfır araç satışında taksit düzenlemesi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:01

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:01

Ticaret Bakanlığı'ndan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Taşıt satışlarında taksitlendirme aralıklarının nihai fatura değerleri alt eşiği 400 bin liraya, üst eşiği 2 milyon lira olarak devam ettiği açıklandı. Bu taksitlendirmeler şöyle yapılıyor...

400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay taksit.

400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay taksit.

800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay taksit.

1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay taksit.

2 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmıyor.

TAKSİTLİ ARAÇ SAYISI DÜŞÜYOR

Türkiye'de seyreden yüksek enflasyon nedeniyle 24 ay ve 12 ay taksitli araç sayısı her geçen gün düşerken son yapılan açıklama ile taksit seçeneklerin fiyat sınırlarının artmadığı anlaşıldı.