Silindir hacmine göre satışlar açıklandı: 1.3 litre altı zirveye çıktı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 14:27

Güncelleme: 23.01.2024 - 14:27

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. 2023 satış istatistiklerini yayımladı.

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 199 bin 259 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,3'ünü otomobil, yüzde 38,3'ünü motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 4,7'sini traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

SİLİNDİR HACMİNE GÖRE SATIŞLAR

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 945 bin 768 adet otomobilin yüzde 33,2'si 1300 ve altı, yüzde 23,4'ü 1401-1500, yüzde 19,6'sı 1301-1400, yüzde 10,5'i 1501-1600, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

ÖTV ORANLARI

Otomobil tercihinde ÖTV oranları etkili oldu. 1600 cc silindir hacmine kadar olan otomobillerden alınan ÖTV yüzde 80'e kadar çıkarken daha yüksek hacimli motora sahip olan modeller içinde 1.6 ile 2.0 litre arasında olanlarda bu orana yüzde 150'ye kadar çıkıyor. 2.0 litre üzerindekilerde ise ÖTV yüzde 220 olarak uygulanıyor.