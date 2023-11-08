Skoda'dan özel kasım ayı kampanyası: 240 bin lira indirim, sıfır faiz...

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:45

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:45

Skoda, kasım ayı boyunca SUV ürün ailesini düzenlediği kampanyalarla müşterilerine sunuyor. Yeni Skoda almak isteyenlere 240 bin TL’ye varan indirimler yapılıyor.

Skoda Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinde kampanya kapsamında büyük avantajlar Skoda yetkili satıcılarında otomobil almak isteyenleri bekliyor.

Kasım ayı boyunca Kamiq’e 110 bin TL indirim ile 1 milyon 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, 200 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi kullanımı ile ulaşılabilecek.

Skoda Karoq, 130 bin TL’ye varan indirimlerle 1 milyon 619 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Skoda'nın D-SUV modeli Kodiaq için de kasım ayında kampanya düzenleniyor. Kodiaq modeli 240 bin TL’ye varan indirimle birlikte 1 milyon 804 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Kodiaq modeli 150 PS 1.5 TSI ve 245 PS 2.0 TSI benzinli motorların yanı sıra 200 PS 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle de sunuluyor.

Skoda SUV modelleriyle birlikte Scala'ya ise 120 bin TL’ye varan fiyat indirimiyle 1 milyon 74 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olmak mümkün. Kasım ayı boyunca Scala modelini 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi desteğiyle de almak mümkün.