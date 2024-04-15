Sportiflik kompakt segmente taşınıyor

Yayınlanma: 15.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.04.2024 - 04:00

Milano’nun kabini de dış tasarımdaki sportif tarzla bütünleşiyor. Milano’da Alfa D.N.A. sistemi de yer alıyor. Q4 hibrit versiyonuna özel olarak düşük yol tutuş koşulları için dördüncü bir sürüş modu olarak “Q4” bulunuyor.



156 veya 240 beygir olmak üzere iki farklı güce sahip versiyonu bulunan elektrikli Milano, kusursuz performansa sahip olacak. 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında batarya yüzde 10 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.

MİLANO TARTIŞMASI

Alfa Romeo, yeni giriş seviyesi modeli Milano’yu tanıtırken daha düşük maliyet için Polonya’da üretileceğini açıklaması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İtalya hükümeti, otomobilin ismi sebebiyle, İtalya dışında üretilmesinin yasadışı olduğunu belirtti. İtalya Sanayi Bakanı Adolfo Urso, yaptığı açıklamada, “Milano adında bir araba Polonya’da üretilemez. Bu İtalyan yasalarına göre yasak” dedi.

MACERACI KİMLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ

Toyota, 70 yılı aşkın bir süredir gücün ve dayanıklılığın simgesi haline gelen Land Cruiser modelinin yeni neslini üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Yeni nesil Land Cruiser Prado modeli köşeli keskinleştirilmiş ön-arka hatları, ön aksa göre geriye yerleştirilmiş uzun kabini, dik ön camı ve köşeli çamurluklarıyla klasik Land Cruiser siluetini taşıyor. Land Cruiser Prado’da dikey olarak tasarlanmış sinyalleri ve gündüz sürüş farları dikkat çekiyor. Toyota aracı tasarlarken görüş açılarına önem vererek zorlu arazi şartlarında aracın köşelerinin daha net görülmesi sağlamış ve yol hâkimiyeti artırılmış görüş açısı sunulmuş. Land Cruiser Prado Türkiye’de ise mevcut modelde olduğu gibi yedi koltuklu olarak satışa sunulmaya devam edilecek.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI ÜÇ KAT ARTTI

Premium segmentin lideri MercedesBenz, 2024’ün ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği 6.550 adetlik satışla liderliğini sürdürüyor. Geçen yılın ilk üç ayına göre satışlarını yüzde 220 artıran Mercedes-Benz, elektrikli araç satışlarında da iddiasını devam ettiriyor. Yılın ilk üç ayında yaptığı 1064 adet elektrikli araç satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç katlık bir artış elde etti.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “İlk çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde satışlarımızı yüzde 220 artırdık” dedi.

Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini belirten Bekdikhan, “2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1064 adet elektrikli araç satışımızın 518 adedini oluşturarak segmentinde lider oldu. Elektrikli G-Serisi’nin de gelmesiyle elektrikli model sayımızı artıracağız” diyerek hedeflerinin altını çizdi.

