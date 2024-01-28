Stellantis 2023'te Avrupa'da büyümesini sürdürdü

Yayınlanma: 28.01.2024 - 17:56

Güncelleme: 28.01.2024 - 17:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, Avrupa toplam pazar satış sıralamasında ikincilik konumunu koruyarak, 2023 mali yılında yüzde 18,4 pazar payı elde ederek 2022 mali yılına kıyasla satışlarını yüzde 5,9 artırdı.

Şirket, 2023'te ticari araç pazarında, yüzde 30'un üzerinde pazar payı ve 2022 mali yılına kıyasla yüzde 15'lik satış büyümesiyle liderliğini sürdürdü.

Stellantis, yıl bazında Avrupa pazarındaki satışlarda ikinci oldu.

Stellantis'in hafif ticari araç segmentindeki hakimiyeti ve yüzde 30'un üzerindeki pazar payı ise 'Stellantis Pro One' iş biriminin sektördeki liderliğini destekliyor.

Stellantis’in Avrupa pazarlarındaki binek ve hafif ticari araç satışları 2022'ye kıyasla önemli oranlarda artış gösterdi. Satışlar, Fransa'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10,6, İspanya'da yüzde 3,5 ve İngiltere'de yüzde 16,8 arttı.

Stellantis, toplam pazarda Fransa, İtalya ve Portekiz lider olurken, batarya elektrikli araç pazarında Fransa ve Hollanda da yılı önde kapattı.

Fiat 500e, Opel/Vauxhall Corsa Elektrik, Peugeot e-208, Jeep Avenger gibi modeller ve batarya elektrikli 'Pro One' ticari araç serisinin tamamı yüzde 38,6 pazar payı ile şirketin performansına katkı sağladı.

ELEKTRİKLİ MODEL YELPAZESİNİ İKİYE KATLAMAYI PLANLIYOR

Stellantis, 2024'te de yeni modellerini pazara sürerek, yıl sonuna kadar Avrupa'daki tamamen elektrikli model yelpazesini ikiye katlama yolunda ilerleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Genişletilmiş Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Uwe Hochgeschurtz, 2023'ün olağanüstü bir yıl olduğunu ve Stellantis'in satış performansıyla ilk sıradaki konumunu yeniden doğruladığını ifade etti.

Sadece tempoyu belirlemekle kalmadıklarını, aynı zamanda batarya elektrikli araç pazarında da en üst sıraları güvence altına alarak rekabeti yeniden tanımladıklarını belirten Hochgeschurtz, 'Bu başarı sadece bir dönüm noktası değil. Bu, sadece trendleri takip etmekle kalmayıp onları yarattığımız, elektrikli geleceği şekillendirme konusundaki kararlılığımızın bir kanıtı. Yine bu sonuçlar, ekibimizin sıkı çalışması ve bağlılığıyla birlikte çalışanlarımızın ve ortaklarımızın güçlü desteğinin de göstergesi.' değerlendirmesinde bulundu.