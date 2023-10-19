Stellantis 3 elektrikli ve 1 hidrojen yakıtlı modelini duyurdu

Yayınlanma: 19.10.2023 - 17:06

Güncelleme: 19.10.2023 - 17:06

Stellantis, yılda 1,6 milyon ticari araç sattıklarını ve Stellantis'in net gelirlerinin üçte birini oluşturdukları için sonuç açısından ticari araçların önemli olduğunu belirtti. Ayrıca şirketin 2030 yılına kadar ticari araç net gelirlerini iki katına çıkarmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Bu hedefe ulaşmak için otomobil üreticisi elektrifikasyonu benimseyerek ve bir dizi yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ram ProMaster EV bu yıl içinde tanıtılan modelken Kuzey Amerika atağının bir parçası olarak "önümüzdeki iki yıl içinde dört elektrikli kamyonet" daha çıkarma planı yapıldığı paylaşıldı.

Şirket çok fazla ayrıntıya girmedi, ancak modellerin Ram 1500 REV'nin yanı sıra "gelecek yeni bir hidrojen çözümü" içereceğini de söyledi. Diğer iki model daha gizemli, ancak birinin menzil uzatan motora sahip olan ve daha önce duyurulan Ram 1500 REV XR olduğu iddia edildi.

Minibüsler tarafında ise şirket "sürücülerin verimliliğini artırmayı amaçlayan ekipman ve özelliklere" sahip büyük, fabrikada üretilmiş bir teslimat minibüsü bekleyebileceğimizi söyledi. Öne çıkan özellikler arasında bir cep kapısı ve arkada bir açılır kapı yer alıyor.