Stellantis Grubu, şemsiyesi altındaki 6 markayla 2030 yılında Ford’u geçmeyi planlıyor

Yayınlanma: 23.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 03:00

Bu yeni yapıda Citroen, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markalarının hafif ticari araçlarının, geliştirme, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri yönetilecek. Grubun Dare Forward 2030 adını verdiği stratejik planın bir adımı olan Pro One’nın tanıtım toplantısı Bolocco Test Pisti’nde yapıldı. Stellantis Ticari Araçlar İş Birimi’nin tepe ismi Jean-Philippe Imparato, “Müşteri beklentileri her geçen gün daha karmaşık ve çeşitli hale geliyor; biz de her özgün ihtiyaca yönelik çözüm için buradayız. Misyonumuz dünya çapında müşterilerimizle yan yana durmak ve onların gelişimi için ürün ve hizmetleri sunmaktır” açıklamasını yaptı.

‘YENİLENMİŞ ÜRÜN AİLESİ’

Yılda 1.6 milyon adet hafif ticari araç satan grubun hedefi 2030 yılında, 2021 yılı cirosunun iki katına ulaşmak, satışlarının yüzde 40’ını elektrikli hale getirmek, 5 milyar Avro düzeyinde bağlantılı araç teknoloji servisleri geliri elde ederken global satışlarda Ford’u geçip lider olmak. Halen 6 markada 5 van, 10 pikap ve 1 mikrovan ticari araç sunan grup, ikinci nesil elektrikli güç ünitelerine sahip, bağlantılı, sürüş destek sistemli, yenilenmiş ürün ailesi tanıtılacak. Yeni araçlar içinde hidrojen yakıtlı bir araç da olacak. Daha sonra da yeni Ram ProMaster’ın tanıtımı gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika pazarına yönelik olarak Ram markasıyla gelecek 2 yılda 4 elektrikli pikap tanıtılırken hidrojen yakıtlı araç tanıtımı da yapılacak.

Hafif ticari araçta Avrupa pazarında lider durumda olan Stellantis, Güney Amerika’da birinci, Ortadoğu ve Afrika pazarında ikinci, Kuzey Amerika pazarında üçüncü sırada. Grubun 12 ülkede 15 hafif ticari araç üretim tesisi bulunuyor. Bunlardan biri de Tofaş. Uzun yıllar Fiat Doblo ve Fiorino üretimi yapan Tofaş, gelecek yıl K0 kodlu orta segment van üretimine hazırlanıyor.