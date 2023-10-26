Stellantis, Leapmotor'un hisselerini aldı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:48

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:48

Stellantis, Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor'a yatırım yapıyor ve Leapmotor'un yüzde 20 hissesini 1,5 milyar Euro karşılığında satın alıyor. electrive.com'un aktardığına göre Stellantis, ortaklığın Leapmotor'un Çin'deki ve Avrupa'daki satışlarını artıracağını belirtiyor.

Anlaşma ayrıca Leapmotor International'ın kurulmasını da içeriyor. Bu, Stellantis'in yüzde 51 ile çoğunluk hissesine sahip olacağı bir ortak girişim. Kalan yüzde 49'luk pay ise Leapmotor'a ait olacak. Stellantis liderliğindeki ortak girişim, "Leapmotor ürünlerinin Büyük Çin dışındaki ihracat ve satışının yanı sıra üretimi için münhasır haklara" sahip olacak.

Stellantis, Leapmotor'un Yönetim Kurulunda iki sandalyeye sahip olacak ve Leapmotor International ortak girişiminin CEO'sunu atayacak. Anlaşma halen düzenleyici onaylara tabidir.

UYGUN MALİYETLİ ELEKTRİKLİ EKOSİSTEMİ

Stellantis CEO'su Carlos Tavares şöyle konuştu:

"Bizimkine benzer bir teknoloji öncelikli, girişimci zihniyete sahip en etkileyici yeni (elektrikli araç) EV oyuncularından biri olan Leapmotor'un küresel genişleme planlarını desteklemede öncü bir rol üstlenmenin mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyoruz.

Bu stratejik yatırım sayesinde, iş modelimizdeki beyaz bir alana hitap edebilir ve Leapmotor'un hem Çin'deki hem de yurtdışındaki rekabet gücünden faydalanabiliriz."

Avrupa'ya ihracatın önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Bu, Stellantis'in Dare Forward 2030 stratejisinde tanımlanan hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Otomobil üreticisi 2030'dan itibaren tüm markalarının Avrupa'da sadece elektrikli binek otomobil satmasını istiyor. ABD'de, binek ve hafif ticari araçların (pick-up'lar dahil) satış karmasındaki BEV payı yüzde 50'dir.

Çin'de Stellantis, Leapmotor'un "son derece yenilikçi, uygun maliyetli EV ekosistemini" kullanmayı planlıyor. Bu da önceden sızdırıldığı üzere muhtemelen Çinli üreticinin Leap 3.0 platformuna atıfta bulunuyor. Söz konusu platform Eylül ayında Münih'te düzenlenen IAA fuarında tanıtılmıştı. Leapmotor, prömiyerde işbirliği anlaşmalarına açık olduğunu vurgulamıştı, zira şirket sadece otomobil üretmek değil, aynı zamanda Leapmotor CEO'su Zhu Jiangming'in ifadesiyle "elektrikli araçlar için temel teknolojilerin sağlayıcısı" olmak istiyor.

Stellantis şu anda Çin'de zor günler geçiriyor. Geçen yıl, Stellantis'in devralma girişiminin başarısız olmasının ardından grup, GAC ile birlikte işlettiği Çin'deki tek ortak girişim tesisini kapattı. Şirket bu durumdan Çinli politikacıların ekonomiye artan müdahalesini sorumlu tuttu.