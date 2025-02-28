Stellantis ve Mistral AI işbirlikleri güçleniyor: Yapay zeka adımı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 13:50

Güncelleme: 28.02.2025 - 13:50

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis ve Mistral AI, bir yıldan uzun süredir araç mühendisliği, filo veri analizi, şirket içi araç satışları ve üretim alanlarındaki yapay zeka destekli projeler üzerinde birlikte çalışıyor.

Mistral AI'nın büyük dil modellerindeki (LLM'ler) uzmanlığı, Stellantis'in ürün memnuniyetiyle üretim kalitesini artırmak ve aynı zamanda ürün geliştirme sürelerini kısaltmak için büyük veri kümelerini hızlı bir şekilde analiz etmeye yardımcı oluyor. En güncel girişim olarak yeni nesil yapay zeka destekli araç içi asistan, sürücüler için sesle etkinleştirilen bir kullanıcı kılavuzu görevi görerek, konuşmaya dayalı etkileşimleri mümkün kılıyor. İki şirket arasındaki işbirliği, Stellantis'in verimliliği, uyarlanabilirliği ve müşteri odaklı inovasyonunu hızlandırmaya yardımcı olmak için yapay zekadaki en son gelişmeleri hızla benimseme yaklaşımına dikkati çekiyor.

ARAÇ İÇİ SESLİ ETKİLEŞİM

Ortaklık, yapay zekayı Stellantis bünyesindeki birçok sisteme ve uygulamaya dahil etmek, veri analizini iyileştirmek ve müşteri etkileşimini geliştirmek için Mistral AI'ın LLM ve yapay zeka odaklı otomasyon konusundaki uzmanlığından yararlanıyor.

Stellantis ve Mistral AI, birlikte sürücülerin araçlarıyla doğal dil kullanarak etkileşime girmelerini sağlayan yapay zeka destekli bir araç içi asistanın geliştirilmesi üzerinde çalışıyor. Asistan, gerçek zamanlı, sesle etkinleşen bir kullanıcı kılavuzu işlevi görürken, müşteriler, bu araç içi deneyimi ile araç özellikleri, sorun giderme veya uyarı mesajları hakkında soru sorabilecek veya sohbet tarzında bir etkileşim yoluyla anında rehberlik alabilecekler. Bu asistan, sorunsuz ve sezgisel bir deneyim sunarak sürekli olarak güncellenecek ve Stellantis markalarının modellerine uyarlanabilecek.

GERİ BİLDİRİM VERİ ANALİZİ

Stellantis ve Mistral AI, araç içi asistan dışında, araştırdığı yapay zeka destekli farklı girişimler, Malzeme Listesi (BOM) Akıllı Veri, Araç Geri Bildirim Veri Analizi, 'Club Stellantis' Sanal Asistan ve Yapay Zeka Destekli Anomali Algılama olarak sıralanıyor.

BOM Akıllı Veri, Stellantis'e özel yapay zeka destekli bir araç ve karmaşık parça veri tabanlarının analizini kolaylaştırırken, Mistral AI tarafından desteklenen bir sohbet botu, şirketin ürün verileriyle etkileşime girerek mühendislerin parça seçimlerini belirlemesine, karşılaştırmasına ve optimize etmesine yardımcı oluyor.

Araç Geri Bildirim Veri Analizi de yapay zeka, geliştirme filolarından ve anketlerden gelen verilerin işlenmesini otomatikleştirerek, eğilimleri ve düzeltici eylemleri hızla belirliyor, ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırıyor.

KALİTE KONTROLÜNE YARDIMCI OLUYOR

'Club Stellantis' Sanal Asistan ise Fransa'daki Stellantis çalışanlarına şirket araçları satın alma konusunda yardımcı olan bir sohbet robotu olarak öne çıkıyor.

Son olarak Yapay Zeka Destekli Anomali Algılama, Stellantis, üretim hatalarını gerçek zamanlı olarak tespit etmek için Mistral AI'ın uç bilgi işlem modellerini değerlendiriyor ve operatörlerin bileşenler piyasaya sürülmeden önce düzeltici eylemlerde bulunmasına olanak tanıyarak kalite kontrolünü ve verimliliği artırıyor.