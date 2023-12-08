Stellantis'te bıçak kemiğe dayandı: 'ABD'de torpil' iddiası

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:13

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:13

The Detroit News'e göre Ram, Chrysler, Dodge ve Fiat markalarının da sahibi olan Stellantis, Jeep Grand Cherokee'nin üretildiği Detroit fabrikasında 2 bin 455 işçinin yanı sıra Jeep Wrangler ve Gladiator'u üreten Toledo'daki bir fabrikada 1.225 işçinin daha etkilenebileceğini belirtti. Stellantis, Jeep markasının satışlarındaki düşüş nedeniyle üretimi azaltmak için Toledo fabrikasında alternatif bir çalışma programından geleneksel iki vardiyalı çalışmaya geçmeyi ve 4 bin 600 kişinin çalıştığı Detroit fabrikasındaki üç vardiyasından birini azaltmayı planlıyor. İş kayıpları 5 Şubat tarihinde yürürlüğe girecek.

Stellantis, diğer otomobil üreticilerinin yanı sıra, Biden'ın karbon emisyonlarını azaltma ve elektrikli araçları artırma çabalarına karşı aktif bir şekilde geri adım atıyor ve katı düzenlemelerin şirket için milyarlarca dolar para cezasına neden olabileceğini savunuyor.

STELLANTIS DEZAVANTAJLI DURUMA DÜŞTÜ

Reuters'a göre Stellantis, hem ICE araç hem de EV sevkıyatlarını Kaliforniya'nın emisyon kurallarını benimseyen 14 eyaletteki bayilerle sınırlandırdı. Yani, bu eyaletlerde alışveriş yaparsanız yalnızca plug-in hibrid SUV'lar stokta hazır bulunacak, ancak tamamen elektrikli bir versiyonu veya içten yanmalı motorlu (İYM) modellerini özel olarak sipariş etmeniz gerekecek. Kaliforniya'nın yönetmeliklerine (CARB) uymayan eyaletlerdeki bayiler ise tam tersi bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. Buradaki bayilerin stoklarında hibrit araç bulunmaz ya da çok az bulunurken sadece İYM envanteri vardı. The Drive'ın belirttiği gibi, tüm bu manevraların mantığı, Kaliforniya kurallarına uyan 14 eyalette, üreticilerin belirli bir oranda sıfır emisyonlu araç ve plug-in hibrit satması gerektiğidir. Dolayısıyla Stellantis bu alanlara öncelik vermek zorundaydı.

Ancak Stellantis için sorun 2020'de Ford, Honda, Volkswagen ve BMW, Kaliforniya ile farklı kurallar üzerine özel bir anlaşma yaptı. Stellantis bunun oyunu değiştirdiğini ve şirketini dezavantajlı duruma düşürdüğünü söylüyor.

Bloomberg'e göre, orijinal dört otomobil üreticisinin ardından Volvo ve Geely Kaliforniya ile anlaşmaya imza attı ve Stellantis katılmaya çalıştı ancak reddedildi.

Stellantis dün Kaliforniya İdari Hukuk Ofisi'ne bir dilekçe sunarak, eyaleti diğer otomobil üreticileriyle birlikte "yeraltı düzenleme şeması" imzalamakla suçladı.