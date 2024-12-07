Stellantis'te yeni organizasyon yapılanmasının tamamlandığı açıklandı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 12:58

Güncelleme: 07.12.2024 - 12:58

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'te yeni daimi İcra Kurulu Başkanı'nı atama süreci devam ediyor. 2025'in ilk yarısında tamamlanacak süreci, Yönetim Kurulu Özel Komitesi yönetiyor.

Yeni Üst Yönetici (CEO) ataması tamamlanırken, değişen organizasyon yapılanması yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda IEC, yönetim kurulu adına şirketin yönetimi ve denetiminden sorumlu olacak. IEC'ye John Elkann başkanlık edecek.

KOMİTE BELİRLENDİ

Komitede, Arnaud Deboeuf, Üretim ve Tedarik Zinciri'nden, Xavier Chereau, İnsan Kaynakları'ndan, Ned Curic, Mühendislik ve Teknoloji, Yazılım ve Free2move'dan, Antonio Filosa, Amerika (Kuzey ve Güney Amerika) Bölgeleri, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram ve Maserati Tasarım dahil Kuzey Amerika Tasarım Organizasyonu'ndan, Beatrice Foucher, Planlama'dan, Jean-Philippe, Imparato Genişletilmiş Avrupa, Pro One ve Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS, FIAT, Lancia, Opel ve Peugeot'dan, Douglas Ostermann, Finans'tan, Maxime Picat, Satın Alma ve Tedarikçi Kalitesi ve Leapmotor International, Çin, Orta Doğu ve Afrika, Hindistan ve Asya Pasifik ile Philippe De Rovira bağlı kuruluşlardan sorumlu olacak.

Bertrand Blaise, İletişim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk'ta, Olivier Bourges, Müşteri Deneyimi'nde, Giorgio Fossati, Baş Hukuk Danışmanlığı'nda, Santo Ficili, Alfa Romeo'ya ek olarak Maserati'de, Olivier Francois, Fiat, Abarth ve DS'ye ek olarak Pazarlama'da, Clara Ingen-Housz, Kamusal İlişkiler'de başkan yardımcıları olarak IEC'yi destekleyecek ve doğrudan başkana raporlama yapacak.

Yönetim Kurulu Başkanı'na Özel Danışman olarak atanan Richard Palmer ise liderlik ekibine danışmanlık vermek üzere IEC'ye katılacak.