Stellantis'ten 'Yatırımcı Günü'nde 2030 açıklaması: ''Yüksek hissedar getirileri...''

Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:19

Güncelleme: 02.07.2024 - 12:19

Stellantis, 'Dare Forward 2030' uzun vadeli stratejik planını devreye alarak ilk 'Yatırımcı Günü'nü gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketlerinden Stellantis, kuruluşunun 3'üncü yılında dünyanın en büyük küresel otomobil üreticileri arasında yerini aldı.

Dare Forward 2030 adlı uzun vadeli stratejik planını devreye alan şirket, ilk Yatırımcı Günü'nü tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, Stellantis'in performans olarak güçlü bir otomobil üreticisi olduğunu belirtti.

Ticari araç faaliyetleriyle grup ortalamasının üzerinde bir karlılıkla, çoklu enerji platformları ve esnek operasyonlara dayanan ürün gamlarıyla teknolojide bir nesil değişimine öncülük ettiklerini aktaran Tavares, dünyanın dört bir yanındaki tüketicilerin temiz, güvenli ve uygun fiyatlı ulaşım talep ettiğini vurguladı.

LEAPMOTOR ORTAKLIĞI

Tavares, ''Küresel varlığımız, güçlü teknolojimiz ve dört tekerlekli mikro araçlardan lüks otomobillere kadar farklı ürünleri kapsayan marka portföyümüz bize son derece geniş bir müşteri erişimi sağlıyor. Biz tam da bunun için varız. Yenilikçi bir Çinli yeni enerji aracı üreticisi olan Leapmotor ile hayata geçirdiğimiz çok özel ortaklığımızla birlikte, bu yıl ve sonrasında yüksek hissedar getirileri sağlarken müşterilerin beklentilerine cevap vereceğimizden eminiz'' değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Kuzey Amerika Operasyon Direktörü Carlos Zarlenga da pazar payını eski haline getirmek, envanter dinamiklerini iyileştirmek ve orta vadede belirli düşük emisyonlu araç büyüme fırsatlarından yararlanmak üzere 2024 için alınan aksiyonları katılımcılarla paylaştı.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Uwe Hochgeschurtz da şirketin yoğun Çinli OEM rekabetine karşı önemlerini paylaşırken, Stellantis Ortadoğu ve Afrika (MEA) Operasyon Direktörü Samir Cherfan ise şirketin üçüncü motorunun büyüme ve karlılığını önemli oranda destekleyen MEA bölgesindeki faaliyetlerin güçlenmesinde yoğun yerelleşmenin faydalarına dikkati çekti.

ÇİFT HANELİ KÂRLILIK

Şirketin CFO'su Natalie Knight, Stellantis'in 2024 performasıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Stellantis'in 2024 performans faktörleri ve değerlendirmeleri kapsamında bir finansal inceleme yapan Knight, ''Stellantis, ürünlerinde nesil geçişi yaparken envanteri optimize etmek de dahil olmak üzere kısa vadeli zorluklara kararlı bir şekilde yanıt veriyor. Söz konusu kısa vadeli zorluklara rağmen, hissedarlara olağanüstü sermaye getirileri sağlamaya devam ederken, dünyanın en iyi OEM'leri arasında çift haneli karlılık sağlama yeteneğimize güveniyoruz'' ifadelerini kullandı.

Knight, 2024'ün ilk ve ikinci yarısına yönelik beklentilere ilişkin şunları kaydetti:

''İlk yarı tablosu yüzde 10-11 AOI marjı, endüstriyel serbest nakit akışları bir önceki yılın aynı dönemine göre gözle görülür şekilde düşük. Önemli ürün lansmanları, maliyet hamleleri ve işletme sermayesinde beklenen iyileşme toplamda AOI ve endüstriyel serbest nakit akışında ikinci yarıda iyileşme fırsatlarını destekliyor. Sermaye Getirisi 2024'te temettü ve geri alımlarda 7,7 milyar avro ve üzerinde. Şirket, fazla nakdi hissedarlara geri döndürmek üzere hisse geri alımlarını ve olağan temettüleri kullanmaya devam edecek. Şirket, geçmiş yıllardaki yüzde 25 yerine temettü ödeme politikasının üst sınırını 2025'te yüzde 25-30 olarak belirledi.''