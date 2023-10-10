Subaru Sport Mobility konsepti şekilleniyor

Subaru kendi evi Japonya'da düzenlenen fuarda 3 modelini ve Sport Mobility konseptini tanıtacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:47
Subaru Sport Mobility konsepti şekilleniyor
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Subaru, bu yıl Japonya Mobility Fuarı'nda konseptlerini tanıtacak.

Japon üretici, Solterra, Crosstrek ve piyasaya yeni sürülen Layback'in iki versiyonunu sergileyeceğini açıkladı.

Layback'in yüksek süspansiyonlu bir wagon versiyonunun da standlarda dikkat çekeceği, ancak asıl ilgiyi çekecek olan Sport Mobility konseptinin olması bekleniyor.

Konsept, ilk bakışta füturistik bir tasarıma ve yan aynalar yerine kameralara sahip iki kapılı bir coupe'ye benziyor.

Konsept modelde Subaru logosu da ışıklarla aydınlatılmış. 

ÖZGÜRCE SÜRÜŞ KEYFİ

Teknik özellikler belirtilmeyen modelin tamamen elektrikli olduğu ifade edildi. Subaru ayrıca, Sport Mobility konsepti için günlük hayattan olağanüstü ortamlara kadar özgürce sürüş keyfi sunacağını iddia etti. 

Konsept hakkındaki ayrıntıları Japonya Mobility Fuarı'nın ilk basın gününde vereceği konferansla Subaru'nun paylaşması bekleniyor. 


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