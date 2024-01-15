Taşıt kredisi kaç ay, yüzde kaç faizle veriliyor? Maksimum ne kadar taşıt kredisi veriliyor? Taşıt kredisi faiz oranları...

Yayınlanma: 15.01.2024 - 18:37

Güncelleme: 15.01.2024 - 18:37

Otomobil fiyatlarının eylülden bu yana düşmesi ve artan kurlara oranla sıfır araçlardaki fiyatlara gelen daha düşük oranlı zamların etkisi ile taşıt kredileri araştırılmaya başlandı.

Taşıtlara uygulanan krediler ise mevzuata göre elektrikli ve fosil yakıtlılar olmak üzere değişkenlik gösteriyor.

İşte sıfır araçlara çıkacak maksimum kredi oranı ve kredi faizleri...

BENZİNLİ VE DİZELLERDE TAŞIT KREDİSİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı'na göre içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyledir:

Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70'i aşamamasına ve 48 aya kadar taksitlendirililebilmesine;

Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksitlendirilebilmesine;

Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30'u aşamamasına ve 24 aya kadar taksitlendirilebilmesine;

Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20'yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine;

Fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA TAŞIT KREDİSİ

Elektrikli araçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu elektrikli otomobil satın alımları için sağlanacak kredilerin vade ve oranlarında güncelleme yaptığını 2023 Nisan'da duyurdu. Kurum tarafından yayınlanan karara göre kullandırılacak kredilerin vadesi fatura değeri;

900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacaktır.

Ayrıca 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlarda kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 50;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 30;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 20 olacaktır.

EN DÜŞÜK TAŞIT KREDİSİ YÜZDE KAÇ?

Taşıt kredisi 12 ve 24 ay için yüzde 3,29'dan başlayan oranlarla, 36 ve 48 ay içinse yüzde 3,39'dan başlayan oranlarla veriliyor.

EN ÇOK NE KADAR TAŞIT KREDİSİ ALINABİLİR?

Elektrikli araçlarda maksimum 900 bin TL, benzinli ve dizel araçlarda ise maksimum 400 bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor.