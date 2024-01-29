TAYSAD Başkanı Saydam, Avrupa'nın otomobil pazarında küçüleceğini açıkladı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, 2023 yılını değerlendirirken 2024 yılı öngörülerini açıkladı. 2023’ün öngörülerin dışında gelişmelere sahne olduğunu söyleyen Saydam, hazırlanan raporların hep yanlış çıktığını, bunun hem global hem Avrupa hem de Türkiye pazarı için geçerli olduğunu ifade etti.

Saydam, “Ocak 2023’te dendi ki dünyada 88 milyon araç üretilecek. Ondan sonra otomotiv sektörünün hiç alışkın olmadığı şekilde tahminler beş kere revize edildi ve bu revizyonların sonunda geçen seneye göre küçülme beklenirken yüzde 9.7 seviyesinde üretim arttı. Bu normal bir durum değil, çünkü otomotiv genelde şununla övünür: Biz 3-4 sene sonrasının planını yapıyoruz, zaten gelecek senenin satışı, üretimi planlanmıştır. Bunun olmadığı bir sene oldu” dedi.

Avrupa’da otomobil pazarı için de tahminlerin şaştığını, küçülme beklenirken yüzde 14 büyüdüğünü anımsatan Saydam, uluslararası raporların Avrupa’nın 2024’te yüzde 3 küçüleceğini söylediğine dikkat çekti. Saydam, “Buradaki yüzde 3 küçülme öngörüsü Türkiye için çok önemli; çünkü hem tedarik sanayinin hem de ana sanayinin en büyük müşterisi Avrupa Birliği ve Büyük Britanya. Orada gerçekleşecek küçülme bizim bu seneki ihracatımızda gerilememiz anlamına gelecektir” dedi.

FİNANSMAN ÇOK PAHALI

Saydam finansman sorunu ile ilgili şöyle konuştu: “Sanayicinin beklediği, kurların yüksek veya düşük olması değil, istikrarlı olmasıdır. Sanayicinin ana beklentisi istikrardır. Çünkü istikrar olmadığında, hiçbir sözleşme, durumu uzun süreli tarif edemez. Döviz kuruna bağlanmış sözleşmeler kur bir anda fırladığı zaman, iki taraftan birinin durumu tarif edilemez duruma gelir. Şimdi önümüzde finansman maliyetleri var. Bu arada bazılarının 90 günlük vadeleri 60 gün, hatta 45 güne bazılarını çektiğini biliyorum. Ama bu 60 gün bile eskiden yüzde 1’den yüzde 2’lik bir finansman maliyetini temsil ederken şu anda yüzde 6’dan 60 gün: Yüzde 12’lik bir maliyete denk geliyor.”