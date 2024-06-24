Teknoloji şirketi ZF ve Foxconn’dan binek araçlar şasi sistemlerinde ortak girişim

Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:18

Güncelleme: 24.06.2024 - 16:18

ZF ve Foxconn birlikte çalışacakları inovasyon alanlarını değerlendiriyor.

Dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden ZF Friedrichshafen AG ile dünyanın en büyük elektronik üreticisi Hon Hai Technology Grup (“Foxconn”, TWSE:2317) binek araçlar şasi sistemleri alanında ortak girişim kurdu. ZF Foxconn Şasi Modülleri olarak adlandırılan ortak girişim her iki tarafın gelecek stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

BİR MİLYAR EURO

Stratejik ortaklıkla birlikte ZF, kârlı büyüme, yeni müşteri kazanımı ve aks sistemleri montajı olan ana faaliyet alanının ötesinde gelişme fırsatlarını hedeflerken; Foxconn, %50’sinin işletme değeri 1 milyar Euro olan ZF Şasi Modülleri ile otomotiv sektöründe yeni açılımlar yapmaya hazırlanıyor. Yeni ortak girişim mevcut faaliyet alanları için temel yetkinlikler ve süreç uzmanlığını kullanırken, yeni pazarlar için de çözümler üretecek.

ZF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Holger Klein imzaların atılmasının ardından, “ZF ve Foxconn bu ortak girişimde birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Bu stratejik ortaklıkla; mühendislik yetkinlikleri, bilgi birikimi, çeviklik ve global ölçekte müşteri odaklılık benzersiz şekilde bir araya getirilmiş oldu. Böylelikle günümüzün büyüme alanlarındaki faaliyetlerimizi sağlamlaştırırken, geleceğin pazarlarına da çözüm üretmeye odaklanıyoruz. Birlikte mevcut ve yeni müşteri ihtiyaçlarını daha nokta atışı çözümlerle karşılayacağız ve yenilikçi teknolojileri seri üretime geçireceğiz” dedi.

Foxconn CEO’su Young Liu ise stratejik ortaklık ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

“ZF ile stratejik ortaklığımınız imza süreçlerinin tamamlanmış olmasından çok memnunuz. Foxconn’un küresel ağı ve tedarik zinciri yönetimindeki uzmanlığı her iki kuruluşun büyüme stratejilerini olumlu yönde etkileyecek. ZF Foxconn Şasi Modülleri olarak mobilite ve taşımacılık alanlarında yeni ortaklıklar kurmaya hazırız.”

25 ÜLKEDE 3 BİN 800 ÇALIŞAN

ZF Foxconn Şasi Modülleri yönetimi iki deneyimli ZF yöneticisine emanet edildi; Eike Dorff (CEO) ve Urs Rienhoff (CFO).

ZF Foxconn Şasi Modülleri 3800 çalışanıyla 25 ülkede temsil ediliyor. Şirketin 2023 cirosu 4,3 milyar Euro olarak kaydedildi.